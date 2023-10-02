Трубочки из лаваша – это быстрый и вкусный вариант перекуса каждый день. Самое приятное, что готовить их можно с разными начинками: сыром, яйцом, тунцом и даже фаршем.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт трубочек с тунцом и сыром.

Ингредиенты:

лаваш

тунец

яйцо вареное

кукуруза

зелень

крем-сыр

сыр твердый

соль, перец

яйцо для смазки

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно подготовить лаваш, а именно порезать его в виде квадратов.

2. Предварительно отварить яйцо вкрутую, также измельчить зелень.

3. Для начинки смешать тунец, вареное яйцо, кукурузу, зелень, крем-сыр и твердый сыр, соль и перец. Все перемешать до однородности.

4. Получившуюся начинку выложить на квадратики лаваша и завернуть в виде трубочки. Выложить на противень.

5. Смазать трубочки яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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