Сочные трубочки с сыром и тунцем: быстрый перекус за 20 минут
Трубочки из лаваша – это быстрый и вкусный вариант перекуса каждый день. Самое приятное, что готовить их можно с разными начинками: сыром, яйцом, тунцом и даже фаршем.
В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт трубочек с тунцом и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- тунец
- яйцо вареное
- кукуруза
- зелень
- крем-сыр
- сыр твердый
- соль, перец
- яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить лаваш, а именно порезать его в виде квадратов.
2. Предварительно отварить яйцо вкрутую, также измельчить зелень.
3. Для начинки смешать тунец, вареное яйцо, кукурузу, зелень, крем-сыр и твердый сыр, соль и перец. Все перемешать до однородности.
4. Получившуюся начинку выложить на квадратики лаваша и завернуть в виде трубочки. Выложить на противень.
5. Смазать трубочки яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!
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