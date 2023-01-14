Сочные вареники с капустой: рецепт пышного и мягкого теста, которое не разваливается

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Сочные вареники с капустой: рецепт пышного и мягкого теста, которое не разваливается

Идеальные вареники – мягкие, пышные и не расклеиваются при варке. Важнейшее – приготовить удачное тесто и выбрать любимую начинку: капусту, мясо, грибы, ливер, вишни, чернику или творог.

В одном из кулинарных блогов (nekuhar) в Instagram был опубликован рецепт сочных вареников с капустой за основу которых взято универсальное заварное тесто.

Рецепт вареников с капустой из заварного теста

Ингредиенты:

Начинка:

  • капуста – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • квашеная капуста
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  • масло
  • соль
  • сахар

Тесто:

  • мука – 3 ст. с горкой
  • кипяток – 1 ст.
  • яйца – 2 шт
  • подсолнечное масло – 3 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • + лук – 1 шт (для зажарки)
Вареники с капустой

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно в кипятке растворить соль и растительное масло. Насыпать 1 ст. просеянной муки, заварить тесто.

2. Добавить взбитые яйца и постепенно добавить оставшуюся муку. Замесить эластичное тесто, не прилипающее к рукам. Из готового теста сформовать шар, накрыть пленкой и оставить на 30-60 минут.

Заварное тесто для вареников

3. Для приготовления начинки нужно порезать и слегка поджарить лук.

4. Натереть морковь на терке и добавить к луку вместе со свежей и квашеной капустой. Добавить соль и сахар.

5. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Сформировать вареники с начинкой.

Капустная начинка для вареников

6. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 4-5 минут после того, как всплывут вверх.

7. Для приготовления зажарки нужно порезать и поджарить лук на подсолнечном масле до золотистости. Подавать с готовыми варениками.

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