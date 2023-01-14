Сочные вареники с капустой: рецепт пышного и мягкого теста, которое не разваливается
Идеальные вареники – мягкие, пышные и не расклеиваются при варке. Важнейшее – приготовить удачное тесто и выбрать любимую начинку: капусту, мясо, грибы, ливер, вишни, чернику или творог.
В одном из кулинарных блогов (nekuhar) в Instagram был опубликован рецепт сочных вареников с капустой за основу которых взято универсальное заварное тесто.
Ингредиенты:
Начинка:
- капуста – 1 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- квашеная капуста
- масло
- соль
- сахар
Тесто:
- мука – 3 ст. с горкой
- кипяток – 1 ст.
- яйца – 2 шт
- подсолнечное масло – 3 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- + лук – 1 шт (для зажарки)
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно в кипятке растворить соль и растительное масло. Насыпать 1 ст. просеянной муки, заварить тесто.
2. Добавить взбитые яйца и постепенно добавить оставшуюся муку. Замесить эластичное тесто, не прилипающее к рукам. Из готового теста сформовать шар, накрыть пленкой и оставить на 30-60 минут.
3. Для приготовления начинки нужно порезать и слегка поджарить лук.
4. Натереть морковь на терке и добавить к луку вместе со свежей и квашеной капустой. Добавить соль и сахар.
5. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Сформировать вареники с начинкой.
6. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 4-5 минут после того, как всплывут вверх.
7. Для приготовления зажарки нужно порезать и поджарить лук на подсолнечном масле до золотистости. Подавать с готовыми варениками.
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