Шашлык можно готовить из любого мяса и даже из рыбы и лаваша. Но, очень важно знать, что вкус блюда зависит полностью от маринада.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из вырезки.

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Ингредиенты:

Вырезка (филе) – 1 кг

Розмарин 1 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Острый перец – 1/2 шт (если любите острее можно целый)

Соль морская – 2/3 ч. л.

Перец черный – 1/2 ч. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо очистите от пленки, удобнее всего положить пленкой вниз и прижав ножом к доске срезайте без потерь мякоти.

2. Нарежьте его на кусочки толщиной 2-2,5 см, если вырезка большая, можно разрезать вдоль на две части.

3. Для маринада: обязательно все специи перетрите между собой, чтобы они отдали максимально свой вкус мясу.

4. Вылейте маринад на мясо, перемешайте и сразу можно жарить мясо на углях примерно 10-12 минут.

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