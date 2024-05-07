Сочный и мягкий шашлык из вырезки: рассказываем, в чем мариновать и сколько

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт шашлыка

Шашлык можно готовить из любого мяса и даже из рыбы и лаваша. Но, очень важно знать, что вкус блюда зависит полностью от маринада.

Вкусный и сочный шашлык

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из вырезки.

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты:

  • Вырезка (филе) – 1 кг
  • Розмарин 1 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Острый перец – 1/2 шт (если любите острее можно целый)
  • Соль морская – 2/3 ч. л.
  • Перец черный – 1/2 ч. л.
  • Растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо очистите от пленки, удобнее всего положить пленкой вниз и прижав ножом к доске срезайте без потерь мякоти.

Мясо для шашлыка

2. Нарежьте его на кусочки толщиной 2-2,5 см, если вырезка большая, можно разрезать вдоль на две части.

Как нарезать мясо для шашлыка

3. Для маринада: обязательно все специи перетрите между собой, чтобы они отдали максимально свой вкус мясу.

Маринад для мяса

4. Вылейте маринад на мясо, перемешайте и сразу можно жарить мясо на углях примерно 10-12 минут.

Готовый шашлык

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