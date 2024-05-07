Сочный и мягкий шашлык из вырезки: рассказываем, в чем мариновать и сколько
Шашлык можно готовить из любого мяса и даже из рыбы и лаваша. Но, очень важно знать, что вкус блюда зависит полностью от маринада.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из вырезки.
Видео дня
Ингредиенты:
- Вырезка (филе) – 1 кг
- Розмарин 1 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Острый перец – 1/2 шт (если любите острее можно целый)
- Соль морская – 2/3 ч. л.
- Перец черный – 1/2 ч. л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Мясо очистите от пленки, удобнее всего положить пленкой вниз и прижав ножом к доске срезайте без потерь мякоти.
2. Нарежьте его на кусочки толщиной 2-2,5 см, если вырезка большая, можно разрезать вдоль на две части.
3. Для маринада: обязательно все специи перетрите между собой, чтобы они отдали максимально свой вкус мясу.
4. Вылейте маринад на мясо, перемешайте и сразу можно жарить мясо на углях примерно 10-12 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: