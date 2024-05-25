Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

Если за окном плохая погода – не нужно отказывать себе в шашлыках. Их можно приготовить в духовке. Самое важное – правильно замариновать мясо. Для этого вам понадобится несколько обычных ингредиентов.

Идея приготовления сочного мясного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Лучше всего для такого приготовления подходит шея.

Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

Ингредиенты:

  • мясо (шея) – 1,5 кг.
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  • лук – 2-3 шт.
  • специи для мяса
  • смесь зелени
  • соль, перец, копченая паприка

Способ приготовления:

Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

1. Мясо нарезать большими кусочками.

2. Заправить всеми специями.

Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

3. Добавить нарезанный кольцами лук.

4. Всё хорошо перемешать.

Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

5. Залить мариноваться на ночь.

Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

6. Запекать около 30-40 минут при температуре 230 градксов.

7. Периодически переворачивать.

Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо

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