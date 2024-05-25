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Сочный и мягкий шашлык в духовке: в чем замариновать мясо
Если за окном плохая погода – не нужно отказывать себе в шашлыках. Их можно приготовить в духовке. Самое важное – правильно замариновать мясо. Для этого вам понадобится несколько обычных ингредиентов.
Идея приготовления сочного мясного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Лучше всего для такого приготовления подходит шея.
Ингредиенты:
- мясо (шея) – 1,5 кг.
- лук – 2-3 шт.
- специи для мяса
- смесь зелени
- соль, перец, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать большими кусочками.
2. Заправить всеми специями.
3. Добавить нарезанный кольцами лук.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Залить мариноваться на ночь.
6. Запекать около 30-40 минут при температуре 230 градксов.
7. Периодически переворачивать.
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