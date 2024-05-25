Если за окном плохая погода – не нужно отказывать себе в шашлыках. Их можно приготовить в духовке. Самое важное – правильно замариновать мясо. Для этого вам понадобится несколько обычных ингредиентов.

Идея приготовления сочного мясного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Лучше всего для такого приготовления подходит шея.

Ингредиенты:

мясо (шея) – 1,5 кг.

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лук – 2-3 шт.

специи для мяса

смесь зелени

соль, перец, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать большими кусочками.

2. Заправить всеми специями.

3. Добавить нарезанный кольцами лук.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Залить мариноваться на ночь.

6. Запекать около 30-40 минут при температуре 230 градксов.

7. Периодически переворачивать.

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