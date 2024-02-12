Сочный картофель с сыром в духовке на скорую руку: идеально для сытного ужина
Самый оптимальный вариант приготовления картофеля – это запекание. Вам не нужно стоять над плитой, постоянно переворачивать кусочки или снимать пену, если вы варите овощ. А если вы порежете плоды тонкими кружочками – это будет еще и максимально быстро.
Идея приготовления запеченного картофеля с сыром на ужин опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Блюдо идеально подходит для сытного ужина.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- сливки 10% – 200 г
- сыр твердый – 70 г
- чеснок – 1 зубчик
- орегано – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать тоненькими пластинками, посолить, перемешать.
2. К сливкам добавить чеснок, орегано и тертый сыр.
3. Картофель выложить в форму для запекания.
4. Добавить сливки.
5. Посыпать тертым сыром.
6. Отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.
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