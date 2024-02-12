Самый оптимальный вариант приготовления картофеля – это запекание. Вам не нужно стоять над плитой, постоянно переворачивать кусочки или снимать пену, если вы варите овощ. А если вы порежете плоды тонкими кружочками – это будет еще и максимально быстро.

Идея приготовления запеченного картофеля с сыром на ужин опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Блюдо идеально подходит для сытного ужина.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

сливки 10% – 200 г

сыр твердый – 70 г

чеснок – 1 зубчик

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орегано – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать тоненькими пластинками, посолить, перемешать.

2. К сливкам добавить чеснок, орегано и тертый сыр.

3. Картофель выложить в форму для запекания.

4. Добавить сливки.

5. Посыпать тертым сыром.

6. Отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.

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