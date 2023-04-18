Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

Именно курица – это идеальное мясо для приготовления рулета. И лучше всего выбирать для этого блюда бедро. Оно нежное, мягкое и имеет кожуру, которую ни в коем случае не нужно выбрасывать. Этот компонент придаст рулету сочности и будет держать все компоненты вместе.

Идея приготовления рулета из куриного бедра опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Для приготовления понадобится пищевая плёнка и фольга.

Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

Ингредиенты:

  • 5 куриных бедер
  • соль, черный перец
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  • 0,5 ч.л сушеного чеснока
  • 1,5-2 ст.л дижонской горчицы
  • 6 тонких кусочков ветчины (балыка)

Способ приготовления:

Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

1. С куриного бедра снимаем кожу и отделяем кость. Получаем филе.

2. К филе бедра добавляем соль, черный перец, сушеный чеснок и дижонскую горчицу. Хорошо перемешиваем.

Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

3. На рукав для запекания в 1 слой выкладываем шкурку, сверху также филе бедра.

Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

4. Далее выкладываем ветчину и с помощью рукава для запекания заворачиваем рулет.

5. Плотно заворачиваем в рукав для запекания и завязываем края.

Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

6. Перекладываем форму для запекания и сверху накрываем фольгой. Запекаем при температуре 200°1 час 20 минут. Готовый рулет хорошо охлаждаем.

Сочный куриный рулет: из какой части приготовить

7. Для того, чтобы рулет держал идеальную форму, можно горячий рулет завернуть плотно в 2 слоя фольги, придать ему необходимую форму и в таком виде охлаждать.

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