Сочный куриный рулет: из какой части приготовить
Именно курица – это идеальное мясо для приготовления рулета. И лучше всего выбирать для этого блюда бедро. Оно нежное, мягкое и имеет кожуру, которую ни в коем случае не нужно выбрасывать. Этот компонент придаст рулету сочности и будет держать все компоненты вместе.
Идея приготовления рулета из куриного бедра опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Для приготовления понадобится пищевая плёнка и фольга.
Ингредиенты:
- 5 куриных бедер
- соль, черный перец
- 0,5 ч.л сушеного чеснока
- 1,5-2 ст.л дижонской горчицы
- 6 тонких кусочков ветчины (балыка)
Способ приготовления:
1. С куриного бедра снимаем кожу и отделяем кость. Получаем филе.
2. К филе бедра добавляем соль, черный перец, сушеный чеснок и дижонскую горчицу. Хорошо перемешиваем.
3. На рукав для запекания в 1 слой выкладываем шкурку, сверху также филе бедра.
4. Далее выкладываем ветчину и с помощью рукава для запекания заворачиваем рулет.
5. Плотно заворачиваем в рукав для запекания и завязываем края.
6. Перекладываем форму для запекания и сверху накрываем фольгой. Запекаем при температуре 200°1 час 20 минут. Готовый рулет хорошо охлаждаем.
7. Для того, чтобы рулет держал идеальную форму, можно горячий рулет завернуть плотно в 2 слоя фольги, придать ему необходимую форму и в таком виде охлаждать.