Именно курица – это идеальное мясо для приготовления рулета. И лучше всего выбирать для этого блюда бедро. Оно нежное, мягкое и имеет кожуру, которую ни в коем случае не нужно выбрасывать. Этот компонент придаст рулету сочности и будет держать все компоненты вместе.

Идея приготовления рулета из куриного бедра опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Для приготовления понадобится пищевая плёнка и фольга.

Ингредиенты:

5 куриных бедер

соль, черный перец

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0,5 ч.л сушеного чеснока

1,5-2 ст.л дижонской горчицы

6 тонких кусочков ветчины (балыка)

Способ приготовления:

1. С куриного бедра снимаем кожу и отделяем кость. Получаем филе.

2. К филе бедра добавляем соль, черный перец, сушеный чеснок и дижонскую горчицу. Хорошо перемешиваем.

3. На рукав для запекания в 1 слой выкладываем шкурку, сверху также филе бедра.

4. Далее выкладываем ветчину и с помощью рукава для запекания заворачиваем рулет.

5. Плотно заворачиваем в рукав для запекания и завязываем края.

6. Перекладываем форму для запекания и сверху накрываем фольгой. Запекаем при температуре 200°1 час 20 минут. Готовый рулет хорошо охлаждаем.

7. Для того, чтобы рулет держал идеальную форму, можно горячий рулет завернуть плотно в 2 слоя фольги, придать ему необходимую форму и в таком виде охлаждать.