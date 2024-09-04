Вкусный и сочный шашлык можно приготовить в духовке. И он получится не менее удачным, чем на мангале. Для того, чтобы сделать все быстро, используйте обычный фарш.

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Идея приготовления куриного шашлыка с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Обязательно добавьте напоследок ароматное масло.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

панировочные сухари – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

сушеный орегано – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

помидоры черри – 250 г

кабачки – 1 шт.

красный лук – 1 шт. (или обычная)

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриный фарш соединить с панировочными сухарями, выжатым через пресс чесноком, солью, перцем и орегано.

2. Отлично перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.

3. Деревянные шпажки замочить в воде, чтобы они не горели в духовке при запекании.

4. Кабачок нарезать тоненькими кружочками.

5. Помидоры разрезаем пополам, а лук на четвертинки и разделим на части.

6. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ+конвекция).

7. Сформировать из куриной массы небольшие шарики (это удобно делать руками).

8. Сложить шашлычки на деревянную шпажку, поочередно нанизать овощи с мясными шариками.

9. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

10. Когда шашлычки сформированы – поставить запекаться в духовку на 10 минут.

11. К маслу добавить по щепотке соли, перца, орегано и перемешать.

12. Вынуть из духовки шарики с овощами, хорошо смазать ароматным маслом и поставить допекаться еще на 10-15 минут.

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