Сочный куриный шашлык с овощами: готовится в духовке
Вкусный и сочный шашлык можно приготовить в духовке. И он получится не менее удачным, чем на мангале. Для того, чтобы сделать все быстро, используйте обычный фарш.
Идея приготовления куриного шашлыка с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Обязательно добавьте напоследок ароматное масло.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- сушеный орегано – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
- помидоры черри – 250 г
- кабачки – 1 шт.
- красный лук – 1 шт. (или обычная)
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриный фарш соединить с панировочными сухарями, выжатым через пресс чесноком, солью, перцем и орегано.
2. Отлично перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Деревянные шпажки замочить в воде, чтобы они не горели в духовке при запекании.
4. Кабачок нарезать тоненькими кружочками.
5. Помидоры разрезаем пополам, а лук на четвертинки и разделим на части.
6. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ+конвекция).
7. Сформировать из куриной массы небольшие шарики (это удобно делать руками).
8. Сложить шашлычки на деревянную шпажку, поочередно нанизать овощи с мясными шариками.
9. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
10. Когда шашлычки сформированы – поставить запекаться в духовку на 10 минут.
11. К маслу добавить по щепотке соли, перца, орегано и перемешать.
12. Вынуть из духовки шарики с овощами, хорошо смазать ароматным маслом и поставить допекаться еще на 10-15 минут.
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