Сочный куриный шашлык в духовке: в чем замариновать мясо
Вкусный шашлык можно приготовить даже в духовке. Мясо нужно просто правильно замариновать. Для этого используйте многие специи, майонез или сметану. Сочной будет даже суховатая курица.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. Маринованный лук придаст сочный вкус.
Ингредиенты:
- куриное бедро (без кости) или филе – 700 г
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль – 2 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соевый соус – 3 ч.л.
- горчица зернами – 1 ч.л.
- майонез или сметана – 1ст.л.
Ингредиенты для маринованного лука:
- лук – 2-3 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус – 1 ч.л.
- холодная вода – 100 мл
- гарнир по желанию
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо кусочками.
2. Мариновать в любимых специях, также соевый соус, горчицу и майонез или сметану.
3. Накрыть мясо пищевой пленкой и отставить в маринованный холодильник.
4. Фиолетовый или обычный лук нарезать кольцами и переложить в баночку.
5. Сверху положить нарезанный укроп, соль, сахар, уксус и залить холодной водой.
6. Банку закрыть крышкой и взболтать.
7. Настояться луку нужно +/- час.
8. Мясо нанизать на шпажки (чтобы шпажки не горели – намочить их водой).
9. Выложить на форму и выпекать в духовке 40-45 минут при температуре 180 градусов.
10. Подавать шашлык с луком и любимым гарниром.
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