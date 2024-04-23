Вкусный шашлык можно приготовить даже в духовке. Мясо нужно просто правильно замариновать. Для этого используйте многие специи, майонез или сметану. Сочной будет даже суховатая курица.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. Маринованный лук придаст сочный вкус.

Ингредиенты:

куриное бедро (без кости) или филе – 700 г

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копченая паприка – 1 ч.л.

соль – 2 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соевый соус – 3 ч.л.

горчица зернами – 1 ч.л.

майонез или сметана – 1ст.л.

Ингредиенты для маринованного лука:

лук – 2-3 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ч.л.

холодная вода – 100 мл

гарнир по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо кусочками.

2. Мариновать в любимых специях, также соевый соус, горчицу и майонез или сметану.

3. Накрыть мясо пищевой пленкой и отставить в маринованный холодильник.

4. Фиолетовый или обычный лук нарезать кольцами и переложить в баночку.

5. Сверху положить нарезанный укроп, соль, сахар, уксус и залить холодной водой.

6. Банку закрыть крышкой и взболтать.

7. Настояться луку нужно +/- час.

8. Мясо нанизать на шпажки (чтобы шпажки не горели – намочить их водой).

9. Выложить на форму и выпекать в духовке 40-45 минут при температуре 180 градусов.

10. Подавать шашлык с луком и любимым гарниром.

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