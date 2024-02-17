Яблоки – это очень сочные и ароматные фрукты. Потому будет очень вкусно, если вы положите их в пирог целыми, а также добавите кисломолочный творог. Такой десерт будет точно лучше классической шарлотки.

Идея приготовления пирога с целыми яблоками и сыром опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk ) в Instagram. Начинка очень сочная.

Ингредиенты:

300 г муки

150 г сливочного масла

250 г кисломолочного творога

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1 яйцо

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

5 яблок (одинаковых по размеру, небольших)

1 желток + 1 ст.л. молока

2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог взбить блендером (если в брикетах то не нужно).

2. Добавить мягкое масло, растереть с творогом.

3. Добавить яйцо и сахар, перемешать.

4. Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто.

5. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

6. Разделить тесто на две части. Раскатайте их в два прямоугольника.

7. Противень выложить пергаментом, положить один прямоугольник теста.

8. Яблоки почистить, разрезать пополам. Половинки яблок выложить на тесто. Можно внутрь положить финики, курагу, орехи. А можно посыпать яблоки корицей.

9. Накрыть вторым прямоугольником теста, края защипать.

10. Пирог смазать желтком, смешанным с молоком, посыпать сахаром.

11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

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