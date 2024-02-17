Сочный пирог с целыми яблоками: вкуснее шарлотки
Яблоки – это очень сочные и ароматные фрукты. Потому будет очень вкусно, если вы положите их в пирог целыми, а также добавите кисломолочный творог. Такой десерт будет точно лучше классической шарлотки.
Идея приготовления пирога с целыми яблоками и сыром опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk ) в Instagram. Начинка очень сочная.
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- 250 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 5 яблок (одинаковых по размеру, небольших)
- 1 желток + 1 ст.л. молока
- 2 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог взбить блендером (если в брикетах то не нужно).
2. Добавить мягкое масло, растереть с творогом.
3. Добавить яйцо и сахар, перемешать.
4. Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто.
5. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.
6. Разделить тесто на две части. Раскатайте их в два прямоугольника.
7. Противень выложить пергаментом, положить один прямоугольник теста.
8. Яблоки почистить, разрезать пополам. Половинки яблок выложить на тесто. Можно внутрь положить финики, курагу, орехи. А можно посыпать яблоки корицей.
9. Накрыть вторым прямоугольником теста, края защипать.
10. Пирог смазать желтком, смешанным с молоком, посыпать сахаром.
11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
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