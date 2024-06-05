Шашлыки лучше всего готовить из куриного мяса, а также свинины. Очень важно при приготовлении – сделать удачный маринад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, вкусного шашлыка из куриного мяса, с беконом.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра – 1 кг

Бекон – 600 г

Маринад:

Лук – 2 шт.

Соль – 1 ст. л.

Перец – 2 ч. л.

Специи для барбекю – 2 ч. л.

Тимьян или розмарин

Масло

Способ приготовления:

1. Мясо хорошо отбейте и добавьте все ингредиенты маринада.

2. Все хорошо смешайте и оставьте мариноваться на 1 час.

3. На пленку выложите бекон, сверху мясо и сверните в рулет. Продвиньте шампуры и разрезайте.

4. Жарьте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

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