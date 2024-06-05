Сочный шашлык из куриного бедра: готовится в беконе и в луковом маринаде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт шашлыка

Шашлыки лучше всего готовить из куриного мяса, а также свинины. Очень важно при приготовлении – сделать удачный маринад.

Куриный шашлык в беконе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, вкусного шашлыка из куриного мяса, с беконом.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Филе куриного бедра – 1 кг
  • Бекон – 600 г

Маринад:

  • Лук – 2 шт.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Перец – 2 ч. л.
  • Специи для барбекю – 2 ч. л.
  • Тимьян или розмарин
  • Масло

Способ приготовления:

1. Мясо хорошо отбейте и добавьте все ингредиенты маринада.

Лук с мясом

2. Все хорошо смешайте и оставьте мариноваться на 1 час.

Бекон для приготовления шашлыка

3. На пленку выложите бекон, сверху мясо и сверните в рулет. Продвиньте шампуры и разрезайте.

Сколько жарить шашлык

4. Жарьте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

Готовый шашлык

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