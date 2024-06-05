Сочный шашлык из куриного бедра: готовится в беконе и в луковом маринаде
Шашлыки лучше всего готовить из куриного мяса, а также свинины. Очень важно при приготовлении – сделать удачный маринад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, вкусного шашлыка из куриного мяса, с беконом.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра – 1 кг
- Бекон – 600 г
Маринад:
- Лук – 2 шт.
- Соль – 1 ст. л.
- Перец – 2 ч. л.
- Специи для барбекю – 2 ч. л.
- Тимьян или розмарин
- Масло
Способ приготовления:
1. Мясо хорошо отбейте и добавьте все ингредиенты маринада.
2. Все хорошо смешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
3. На пленку выложите бекон, сверху мясо и сверните в рулет. Продвиньте шампуры и разрезайте.
4. Жарьте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
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