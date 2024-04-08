Сочный шашлык из куриной грудки: делимся рецептом маринада из одного ингредиента
Шашлык можно готовить из любого мяса, и даже из рыбы, но лучше использовать куриное, из него шашлык получится очень нежным. Вкус и структура шашлыка зависит именно от маринада.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного куриного шашлыка, который готовится в йогуртовом маринаде.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 4 шт.
- Йогурт – 3 ст. л. (можно заменить сметаной 15%-20%)
- Лук – 1 шт.
- Острый перец – 1/2 ч. л.
- Сладкая паприка – 2 ч. л.
- Сушеный помидор – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч.л. (пробуйте на вкус готовую смесь)
- Черный перец – 1/2 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте на куски размером с куриное яйцо, мясо должно быть максимально сухим.
2. Маринад: смешайте йогурт со специями, добавьте масло и вымешайте сначала отдельно от мяса, а затем уже с мясом, маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, если позволяет время замаринуйте с вечера.
3. Готовьте шашлык на углях 12-15 минут, переодически переворачивая шампуры.
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