Сочный шашлык из куриной грудки: делимся рецептом маринада из одного ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сочный шашлык из куриной грудки: делимся рецептом маринада из одного ингредиента

Шашлык можно готовить из любого мяса, и даже из рыбы, но лучше использовать куриное, из него шашлык получится очень нежным. Вкус и структура шашлыка зависит именно от маринада. 

Куриное мясо

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного куриного шашлыка, который готовится в йогуртовом маринаде.

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 4 шт.
  • Йогурт – 3 ст. л. (можно заменить сметаной 15%-20%)
  • Лук – 1 шт.
  • Острый перец – 1/2 ч. л.
  • Сладкая паприка – 2 ч. л.
  • Сушеный помидор – 1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч.л. (пробуйте на вкус готовую смесь)
  • Черный перец – 1/2 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте на куски размером с куриное яйцо, мясо должно быть максимально сухим.

Мясо для шашлыка

2. Маринад: смешайте йогурт со специями, добавьте масло и вымешайте сначала отдельно от мяса, а затем уже с мясом, маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, если позволяет время замаринуйте с вечера.

Йогуртовый маринад

3. Готовьте шашлык на углях 12-15 минут, переодически переворачивая шампуры.

Готовые куриные шашлыки

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