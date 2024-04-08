Шашлык можно готовить из любого мяса, и даже из рыбы, но лучше использовать куриное, из него шашлык получится очень нежным. Вкус и структура шашлыка зависит именно от маринада.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного куриного шашлыка, который готовится в йогуртовом маринаде.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 4 шт.

Йогурт – 3 ст. л. (можно заменить сметаной 15%-20%)

Лук – 1 шт.

Острый перец – 1/2 ч. л.

Сладкая паприка – 2 ч. л.

Сушеный помидор – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч.л. (пробуйте на вкус готовую смесь)

Черный перец – 1/2 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте на куски размером с куриное яйцо, мясо должно быть максимально сухим.

2. Маринад: смешайте йогурт со специями, добавьте масло и вымешайте сначала отдельно от мяса, а затем уже с мясом, маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, если позволяет время замаринуйте с вечера.

3. Готовьте шашлык на углях 12-15 минут, переодически переворачивая шампуры.

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