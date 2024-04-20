Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту
Кроме традиционных маринадов для шашлыка на минералке, майонезе и пиве, можно использовать чай. Он сделает мясо очень мягким и сочным. К тому же в готовом виде шашлык будет иметь очень привлекательную золотистую корочку.
Идея приготовления сочного шашлыка в чайном маринаде опубликована на странице фудблогера Александра Куба (kubfood) в Instagram. Подайте жареное мясо в хлебе.
Ингредиенты:
- ошеек свинины – 1 кг.
- розмарин – 1 ст.л.
- базилик – 1 ст.л.
- кориандр – 1 ст.л.
- перец черный душистый – 1 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
- гвоздика – 1 ст.л.
- чай черный
- лук синий – 1-2 шт.
- петрушка
- соль
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо кусочками средней толщины.
2. Выложить в миску.
3. Добавить специи.
4. Залить сверху заваренным чаем.
5. Накрыть пищевой пленкой.
6. Кольцами порезать лук.
7. Измельчить зелень.
8. Посыпать лук специями и выжать лимон.
9. Мясо нанизать на шампур.
10. Для подачи из хлеба вырезать середину и выложить пожаренное мясо и сверху лук.
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