Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

Кроме традиционных маринадов для шашлыка на минералке, майонезе и пиве, можно использовать чай. Он сделает мясо очень мягким и сочным. К тому же в готовом виде шашлык будет иметь очень привлекательную золотистую корочку.

Идея приготовления сочного шашлыка в чайном маринаде опубликована на странице фудблогера Александра Куба (kubfood) в Instagram. Подайте жареное мясо в хлебе.

Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • ошеек свинины – 1 кг.
  • розмарин – 1 ст.л.
  • базилик – 1 ст.л.
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  • кориандр – 1 ст.л.
  • перец черный душистый – 1 ст.л.
  • соль – 2 ст.л.
  • гвоздика – 1 ст.л.
  • чай черный
  • лук синий – 1-2 шт.
  • петрушка
  • соль
  • лимонный сок

Способ приготовления:

Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

1. Нарезать мясо кусочками средней толщины.

2. Выложить в миску.

3. Добавить специи.

Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

4. Залить сверху заваренным чаем.

5. Накрыть пищевой пленкой.

Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

6. Кольцами порезать лук.

7. Измельчить зелень.

Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

8. Посыпать лук специями и выжать лимон.

9. Мясо нанизать на шампур.

Сочный шашлык в чайном маринаде: мясо просто тает во рту

10. Для подачи из хлеба вырезать середину и выложить пожаренное мясо и сверху лук.

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