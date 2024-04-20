Кроме традиционных маринадов для шашлыка на минералке, майонезе и пиве, можно использовать чай. Он сделает мясо очень мягким и сочным. К тому же в готовом виде шашлык будет иметь очень привлекательную золотистую корочку.

Идея приготовления сочного шашлыка в чайном маринаде опубликована на странице фудблогера Александра Куба (kubfood) в Instagram. Подайте жареное мясо в хлебе.

Ингредиенты:

ошеек свинины – 1 кг.

розмарин – 1 ст.л.

базилик – 1 ст.л.

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кориандр – 1 ст.л.

перец черный душистый – 1 ст.л.

соль – 2 ст.л.

гвоздика – 1 ст.л.

чай черный

лук синий – 1-2 шт.

петрушка

соль

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо кусочками средней толщины.

2. Выложить в миску.

3. Добавить специи.

4. Залить сверху заваренным чаем.

5. Накрыть пищевой пленкой.

6. Кольцами порезать лук.

7. Измельчить зелень.

8. Посыпать лук специями и выжать лимон.

9. Мясо нанизать на шампур.

10. Для подачи из хлеба вырезать середину и выложить пожаренное мясо и сверху лук.

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