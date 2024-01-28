Шашлык, традиционно, готовят в теплый период года. Но если зимой вам захотелось такое блюдо – можно воспользоваться следующим вариантом. Запекается мясо в духовке, а замариновать его нужно в кефире.

Идея приготовления домашнего шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Мясо получается очень мягким и сочным.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 грудки

карри – 1 ч.л.

греческий йогурт – 3 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Деревянные шпажки замочить в воде в час, чтобы они не горели в духовке или на гриле.

2. Замариновать мясо. Куриное филе очистить от пленок и срезать лишний жир.

3. Нарезать порционными кусочками, положить в миску для последующего маринования.

4. Добавить карри, греческий йогурт, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут для маринования.

5. На вымоченные в воде шпажки нанизайте куриное филе (кусочки), равномерно распределив их по всей длине. Запекать в мультипечи при температуре 180 градусов 12 минут.

6. Можно в духовке. Куриные шашлычки нужно выложить на противень, застеленный пергаментом при температуре 180 градусов ориентировочно 15 минут (время приготовления зависит от величины кусочков).

7. Куриные шашлычки надо переворачивать с боку на бок при выпекании (в мультипечке перевернуть один раз).

8. По желанию куриные шашлыки можно сделать с овощами.

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