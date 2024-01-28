Сочный шашлык в духовке из курицы: идеально для зимнего периода
Шашлык, традиционно, готовят в теплый период года. Но если зимой вам захотелось такое блюдо – можно воспользоваться следующим вариантом. Запекается мясо в духовке, а замариновать его нужно в кефире.
Идея приготовления домашнего шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Мясо получается очень мягким и сочным.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 грудки
- карри – 1 ч.л.
- греческий йогурт – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Деревянные шпажки замочить в воде в час, чтобы они не горели в духовке или на гриле.
2. Замариновать мясо. Куриное филе очистить от пленок и срезать лишний жир.
3. Нарезать порционными кусочками, положить в миску для последующего маринования.
4. Добавить карри, греческий йогурт, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут для маринования.
5. На вымоченные в воде шпажки нанизайте куриное филе (кусочки), равномерно распределив их по всей длине. Запекать в мультипечи при температуре 180 градусов 12 минут.
6. Можно в духовке. Куриные шашлычки нужно выложить на противень, застеленный пергаментом при температуре 180 градусов ориентировочно 15 минут (время приготовления зависит от величины кусочков).
7. Куриные шашлычки надо переворачивать с боку на бок при выпекании (в мультипечке перевернуть один раз).
8. По желанию куриные шашлыки можно сделать с овощами.
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