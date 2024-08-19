Тарт – это открытый пирог с начинкой, не покрытой тестом. Обычно такой вид десертов изготавливается из песочного теста. В последние годы большую популярность приобрели порционные тарты, которые легко взять с собой и, по случаю, отведать вместе с ароматным кофе.

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Как правильно приготовить тарт с сезонными фруктами, в Instagram рассказала фудблогер Екатерина Пескова. Она также объяснила, как сделать, чтобы десерт получился сочным.

Ингредиенты

Сливочное масло – 230 гр

Сахарная пудра – 97 гр

Соль – 1,5 гр

Миндальная мука – 95 гр

Яйца – 121 гр

Мука – 397 гр

Сахар – 50 гр

Пюре клубники – 60 гр

Желатиновая масса – 8 гр

Белый шоколад – 100 гр

Масло какао – 4 гр

Сливки – 28 мл

Способ приготовления теста

1.Соединяем миндальную муку, соль, сахарную пудру, пшеничную муку. Добавляем 180 г замороженного и нарезанного кубиками сливочного масла.

2. Смешиваем в миксере масло с сухими ингредиентами до образования текстуры песка.

3. Добавляем 71 г яиц (меланж) и делаем тесто, пока не сформируется слой.

4. Разделить тесто на несколько частей и раскатать между пергаментом до толщины 3 мм, затем оставить в холодильнике на 3-5 часов.

Способ приготовления франжипана

1. 50 г мягкого сливочного масла сочетаем с сахаром и 50 г миндальной муки.

2. Добавляем 50 г яиц (меланж) и смешиваем в однородную массу.

Способ приготовления крема

1.Какао масло и шоколад нужно растопить и подогреть до 40°С.

2. Отдельно растопить клубничное пюре и добавить желатиновую массу.

3. Смешиваем пюре и шоколадную массу, пробиваем блендером. Добавляем сливки, так же пробиваем блендером. Украшаем сезонными ягодами и фруктами по вкусу

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