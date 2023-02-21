Согревающий крем-суп из самых бюджетных продуктов: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Рецепт супа

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и очень простое блюдо, идеальным вариантом будет крем-суп. Готовить их можно из сезонных овощей, на вкусно бульоне, с куркумой, плавленым сыром и сухарями.

Как из плавленого сыра приготовить суп

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом ароматного крем-супа с плавленным сыром и овощами.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • вода или бульон – 1,2 л
  • картофель – 5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • куркума – 1/3 ч. л.
  • плавленный сыр Чеддер или сливочный – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • масло

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте, морковь натрите, лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте до золотистости.

Картофель для супа

2. В кипящий бульон/воду добавьте нарезанный картофель, морковь и чеснок. Когда картофель и морковь сварится, добавьте в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варите еще несколько минут.

Приготовление супа

3. Готовый суп тщательно перебейте блендером и еще раз доведите до кипения.

Вкусный домашний крем-суп

Подавайте крем-суп с поджаренными сухариками, и по желанию сверху можно посыпать пармезаном или другим соленым сыром!

Готовый суп с сухарями

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