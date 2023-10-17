Сок "Сандора" на зиму: как приготовить вкусный напиток из яблок и винограда
Если в этом году вы собрали большой урожай яблок и винограда и его уже некуда девать, то есть одна идея. Ингредиенты могут стать основой для вкусного сока "Сандора" на зиму. Он готовится очень легко, но зимой обязательно порадует всю вашу семью.
В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы) в YouTube был опубликован рецепт сока из яблок и винограда на зиму "Сандора".
Ингредиенты на 1 порцию:
- яблоки и виноград – 1 ведро 12 л (в соотношении 1:1)
- вода – 15 л
- лимонная кислота – 1 ч. л.
- сахар – 1,5-2 кг
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить фрукты, а именно: помыть виноград и яблоки (их нужно очистить от семян и порезать пластинками). Высыпать подготовленные фрукты в большой баняк.
2. Заранее вскипятить воду и залить фрукты кипятком. Все кропотливо перемешать и накрыть крышкой. В таком виде оставить их на ночь.
3. На следующий день следует процедить сок от фруктов.
4. Поставить чистый сок на огонь и довести до кипения.
5. В кипящий сок добавить сахар, тщательно перемешать и насыпать лимонную кислоту. Кипятить несколько минут.
6. Готовый сок разлить в чистые банки и закатать крышками. Готово!
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