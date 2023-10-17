Если в этом году вы собрали большой урожай яблок и винограда и его уже некуда девать, то есть одна идея. Ингредиенты могут стать основой для вкусного сока "Сандора" на зиму. Он готовится очень легко, но зимой обязательно порадует всю вашу семью.

В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы) в YouTube был опубликован рецепт сока из яблок и винограда на зиму "Сандора".

Ингредиенты на 1 порцию:

яблоки и виноград – 1 ведро 12 л (в соотношении 1:1)

вода – 15 л

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лимонная кислота – 1 ч. л.

сахар – 1,5-2 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить фрукты, а именно: помыть виноград и яблоки (их нужно очистить от семян и порезать пластинками). Высыпать подготовленные фрукты в большой баняк.

2. Заранее вскипятить воду и залить фрукты кипятком. Все кропотливо перемешать и накрыть крышкой. В таком виде оставить их на ночь.

3. На следующий день следует процедить сок от фруктов.

4. Поставить чистый сок на огонь и довести до кипения.

5. В кипящий сок добавить сахар, тщательно перемешать и насыпать лимонную кислоту. Кипятить несколько минут.

6. Готовый сок разлить в чистые банки и закатать крышками. Готово!

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