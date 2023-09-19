Как деруны: рецепт вкусных оладий из тыквы на перекус
Деруны можно готовить не только из картофеля, но и из тыквы. Это по сути те же оладьи, которые можно делать солеными и сладкими, дополнять другими овощами и зеленью.
Фудблогер Алена Суничук (alenakovalchuk___blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий из тыквы и батата, которые выходят как деруны.
Ингредиенты:
- тыква – 2 средних кусочка
- батат – 1\3 шт
- крахмал – 1 ст. л.
- яйца – 1 шт
- корица и мускатный орех
- мука
Способ приготовления:
1. Тыкву и батат почистить, порезать меньшими кусками, выложить на тарелку и поставить в микроволновку на 7 минут.
2. После этого овощи вместе с яйцом взбить в блендере.
3. К полученной массе добавить немного крахмала, специи и муку. Перемешать до однородности, тесто должно быть как на классические оладьи.
4. Пожарить оладьи на разогретой маслом ГХИ сковороде. В готовом виде подавать со сметаной. Приятного аппетита!
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