Деруны можно готовить не только из картофеля, но и из тыквы. Это по сути те же оладьи, которые можно делать солеными и сладкими, дополнять другими овощами и зеленью.

Фудблогер Алена Суничук (alenakovalchuk___blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий из тыквы и батата, которые выходят как деруны.

Ингредиенты:

тыква – 2 средних кусочка

батат – 1\3 шт

крахмал – 1 ст. л.

Видео дня

яйца – 1 шт

корица и мускатный орех

мука

Способ приготовления:

1. Тыкву и батат почистить, порезать меньшими кусками, выложить на тарелку и поставить в микроволновку на 7 минут.

2. После этого овощи вместе с яйцом взбить в блендере.

3. К полученной массе добавить немного крахмала, специи и муку. Перемешать до однородности, тесто должно быть как на классические оладьи.

4. Пожарить оладьи на разогретой маслом ГХИ сковороде. В готовом виде подавать со сметаной. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: