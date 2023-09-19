Как деруны: рецепт вкусных оладий из тыквы на перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как деруны: рецепт вкусных оладий из тыквы на перекус

Деруны можно готовить не только из картофеля, но и из тыквы. Это по сути те же оладьи, которые можно делать солеными и сладкими, дополнять другими овощами и зеленью.

Фудблогер Алена Суничук (alenakovalchuk___blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий из тыквы и батата, которые выходят как деруны.

Тыквенные оладьи с бататом

Ингредиенты:

  • тыква – 2 средних кусочка
  • батат – 1\3 шт
  • крахмал – 1 ст. л.
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  • яйца – 1 шт
  • корица и мускатный орех
  • мука

Способ приготовления:

1. Тыкву и батат почистить, порезать меньшими кусками, выложить на тарелку и поставить в микроволновку на 7 минут.

Тыквенные соленые оладьи

2. После этого овощи вместе с яйцом взбить в блендере.

3. К полученной массе добавить немного крахмала, специи и муку. Перемешать до однородности, тесто должно быть как на классические оладьи.

Оладьи из тыквы и батата

4. Пожарить оладьи на разогретой маслом ГХИ сковороде. В готовом виде подавать со сметаной. Приятного аппетита!

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