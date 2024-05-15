Соленые сырники, которые точно не распадутся: из чего приготовить
Сырники могут быть не только сладкими, но и солеными. Нужно соединить несколько разных видов сыра, а также добавить зелень. Выйдет очень сытно, и изделия точно не распадутся во время жарки.
Идея приготовления соленых сырников, точно не распадающихся на сковородке, опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Жарятся на обычном растительном масле.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 350 г (лучше брать зернистый, не домашний)
- брынза – 150 г
- моцарелла или твердый сыр – 100 г
- яйца – 1 шт.
- укроп, зеленый лук
- черный перец, соль (соли немного, потому что моцарелла соленая)
- мука 2 ст.л. + для формирования сырников
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог соединить с брынзой.
2. Перемешать, добавить твердый сыр или моцареллу, сулугуни.
3. Добавить яйцо, а также поперчить и посолить (если сыр не слишком соленый).
4. Добавить в творожную массу муку и нарезанную зелень.
5. Перемешать и сформировать руками небольшие шарики или шайбы, которые затем обвалять в муке со всех сторон.
6. Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом и выложить порцию сырников, накрыть крышкой и жарить на небольшом огне.
7. Когда они подрумянятся с одной стороны – осторожно перевернуть их с помощью силиконовой лопатки.
8. Жарить с другой стороны до золотистой корочки под крышкой, а затем переложить на блюдо, застеленное бумажными салфетками, чтобы впитался лишний жир.
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