Сырники могут быть не только сладкими, но и солеными. Нужно соединить несколько разных видов сыра, а также добавить зелень. Выйдет очень сытно, и изделия точно не распадутся во время жарки.

Идея приготовления соленых сырников, точно не распадающихся на сковородке, опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Жарятся на обычном растительном масле.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 350 г (лучше брать зернистый, не домашний)

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брынза – 150 г

моцарелла или твердый сыр – 100 г

яйца – 1 шт.

укроп, зеленый лук

черный перец, соль (соли немного, потому что моцарелла соленая)

мука 2 ст.л. + для формирования сырников

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог соединить с брынзой.

2. Перемешать, добавить твердый сыр или моцареллу, сулугуни.

3. Добавить яйцо, а также поперчить и посолить (если сыр не слишком соленый).

4. Добавить в творожную массу муку и нарезанную зелень.

5. Перемешать и сформировать руками небольшие шарики или шайбы, которые затем обвалять в муке со всех сторон.

6. Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом и выложить порцию сырников, накрыть крышкой и жарить на небольшом огне.

7. Когда они подрумянятся с одной стороны – осторожно перевернуть их с помощью силиконовой лопатки.

8. Жарить с другой стороны до золотистой корочки под крышкой, а затем переложить на блюдо, застеленное бумажными салфетками, чтобы впитался лишний жир.

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