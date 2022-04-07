Соленые сырники с твердым сыром для быстрого завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
990
Вкусные сырники

Если вы хотите приготовить вкусное и быстрое блюдо для завтрака – это могут быть сырники, каши, супы, а также запеканки и пироги.

Фудблогер, кулинар Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром, которые станут отличным вариантом сытного завтрака.

Рецепт сырников

Ингредиенты:

  • кисломолочный сыр – 200 г

Домашний творог
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  • твердый сыр – 70 г

  • яйцо – 1 шт.

Яйца для теста

  • мука – 30-40 г

  • зелень – пучок

Петрушка для сырников

  • соль – щепотка

  • ​​​​​​​масло растительное – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В кисломолочный творог добавьте яйцо и соль, перетрите блендером в однородную массу.

Сыр для сырников

2. Добавьте туда муку и замесите тесто.

Приготовление сырников

3. Помойте и нарежьте зелень, добавьте в тесто.

4. Сыр нарежьте крупными кубиками.

Твердый сыр

5. Руками сформируем сырники, положите во внутрь кусочек твердого сыра и закройте сверху тестом.

Приготовление сырников

6. Разогрейте сковороду и пожарьте сырники до золотистости.

Готовые сырники

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