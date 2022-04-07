Если вы хотите приготовить вкусное и быстрое блюдо для завтрака – это могут быть сырники, каши, супы, а также запеканки и пироги.

Фудблогер, кулинар Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром, которые станут отличным вариантом сытного завтрака.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 200 г

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твердый сыр – 70 г

яйцо – 1 шт.

мука – 30-40 г

зелень – пучок

соль – щепотка

​​​​​​​масло растительное – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В кисломолочный творог добавьте яйцо и соль, перетрите блендером в однородную массу.

2. Добавьте туда муку и замесите тесто.

3. Помойте и нарежьте зелень, добавьте в тесто.

4. Сыр нарежьте крупными кубиками.

5. Руками сформируем сырники, положите во внутрь кусочек твердого сыра и закройте сверху тестом.

6. Разогрейте сковороду и пожарьте сырники до золотистости.

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