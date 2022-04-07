Соленые сырники с твердым сыром для быстрого завтрака
Если вы хотите приготовить вкусное и быстрое блюдо для завтрака – это могут быть сырники, каши, супы, а также запеканки и пироги.
Фудблогер, кулинар Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром, которые станут отличным вариантом сытного завтрака.
Ингредиенты:
кисломолочный сыр – 200 г
твердый сыр – 70 г
яйцо – 1 шт.
мука – 30-40 г
зелень – пучок
соль – щепотка
масло растительное – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. В кисломолочный творог добавьте яйцо и соль, перетрите блендером в однородную массу.
2. Добавьте туда муку и замесите тесто.
3. Помойте и нарежьте зелень, добавьте в тесто.
4. Сыр нарежьте крупными кубиками.
5. Руками сформируем сырники, положите во внутрь кусочек твердого сыра и закройте сверху тестом.
6. Разогрейте сковороду и пожарьте сырники до золотистости.
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