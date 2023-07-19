Соленые сырники с твердым сыром и зеленью: рецепт вкусного блюда по-новому
Сырники можно готовить не только с сахаром, медом, но очень вкусно будет с твердым сыром, луком. Для того, чтобы они не распадались, в основу добавьте манку и не больше 1 яйца.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром и зеленью, которые будут вкуснее сладких.
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Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 220 г
- твердый сыр – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1-1,5 ст. л.
- зелень
- соль – по вкусу
- манка – 1 ст.л + еще 1 ст. л муки
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавьте измельченную зелень, соль, натертый сыр, яйцо и 1-1,5 ст.л муки. Вымешайте до однородности.
2. Смешайте муку и манку, перемешайте. Выложите на эту смесь творожные шарики и с помощью стакана сформируйте идеальные сырники.
3. Пожарьте сырники на небольшом количестве растительного масла с двух сторон.
Подавайте с сметаной!
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