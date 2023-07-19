Сырники можно готовить не только с сахаром, медом, но очень вкусно будет с твердым сыром, луком. Для того, чтобы они не распадались, в основу добавьте манку и не больше 1 яйца.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром и зеленью, которые будут вкуснее сладких.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 220 г

твердый сыр – 100 г

яйцо – 1 шт.

мука – 1-1,5 ст. л.

зелень

соль – по вкусу

манка – 1 ст.л + еще 1 ст. л муки

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте измельченную зелень, соль, натертый сыр, яйцо и 1-1,5 ст.л муки. Вымешайте до однородности.

2. Смешайте муку и манку, перемешайте. Выложите на эту смесь творожные шарики и с помощью стакана сформируйте идеальные сырники.

3. Пожарьте сырники на небольшом количестве растительного масла с двух сторон.

Подавайте с сметаной!

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