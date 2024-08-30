Сырники можно готовить из творога, а также рикотты. Очень важно при приготовлении сделать удачной основу, чтобы сырники не распадались. Стоит отметить, что готовить сырники можно как сладкими, так и солеными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных соленых сырников, со шпинатом и красной рыбой.

Ингредиенты:

рикотта 350 г

1 яйцо

30 г шпината

соль, сухой чеснок

сыр твердый 60 г

2 ст. л. манки

мука для обкатки

Дополнительно:

соленая красная рыба

зелень

овощи свежие

Способ приготовления:

1. Блендером перебейте яйцо со шпинатом. Вылейте эту массу в творог, добавьте мелко натертый твердый сыр и манку, перемешайте.

2. Руками сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон до готовности.

Подавайте с красной рыбой, будет очень вкусно!