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Соленые сырники со шпинатом и красной рыбой: рецепт блюда для вкусного завтрака
Сырники можно готовить из творога, а также рикотты. Очень важно при приготовлении сделать удачной основу, чтобы сырники не распадались. Стоит отметить, что готовить сырники можно как сладкими, так и солеными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных соленых сырников, со шпинатом и красной рыбой.
Ингредиенты:
- рикотта 350 г
- 1 яйцо
- 30 г шпината
- соль, сухой чеснок
- сыр твердый 60 г
- 2 ст. л. манки
- мука для обкатки
Дополнительно:
- соленая красная рыба
- зелень
- овощи свежие
Способ приготовления:
1. Блендером перебейте яйцо со шпинатом. Вылейте эту массу в творог, добавьте мелко натертый твердый сыр и манку, перемешайте.
2. Руками сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон до готовности.
Подавайте с красной рыбой, будет очень вкусно!