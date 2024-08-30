Соленые сырники со шпинатом и красной рыбой: рецепт блюда для вкусного завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
Соленые сырники со шпинатом и красной рыбой: рецепт блюда для вкусного завтрака

Сырники можно готовить из творога, а также рикотты. Очень важно при приготовлении сделать удачной основу, чтобы сырники не распадались. Стоит отметить, что готовить сырники можно как сладкими, так и солеными.

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Вкусные соленые сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных соленых сырников, со шпинатом и красной рыбой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • рикотта 350 г
  • 1 яйцо
  • 30 г шпината
  • соль, сухой чеснок
  • сыр твердый 60 г
  • 2 ст. л. манки
  • мука для обкатки 

Дополнительно: 

  • соленая красная рыба
  • зелень 
  • овощи свежие

Способ приготовления: 

1. Блендером перебейте яйцо со шпинатом. Вылейте эту массу в творог, добавьте мелко натертый твердый сыр и манку, перемешайте.

Основа для сырников

2. Руками сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон до готовности.

Приготовление блюда

Подавайте с красной рыбой, будет очень вкусно!

Готовые жареные сырники
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