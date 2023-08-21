Соленые вареники с творогом: лучший украинский рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Соленые вареники с творогом: лучший украинский рецепт

Домашние вареники готовят с разными начинками. Традиционной считается творожная, которую можно делать сладкой и соленой. Однако самое важное – это приготовить удачное мягкое и эластичное тесто, которое не будет развариваться.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с соленым творогом.

Рецепт вареников с соленым творогом

Ингредиенты:

  • мука – 300 г (+100 г для вымешивания)
  • вода – 120-150 мл (комнатной температуры)
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сода
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Начинка:

  • творог – 350 г
  • сало – 100 г
  • лук – 2 шт
  • сметана – 200 г
  • перец черный, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно растворить в охлажденной воде соль.

Тесто для домашних вареников

2. В миску просеять муку, добавить соду и сделать в массе углубления. Постепенно вылить воду, постоянно помешивая ложкой. После этого нужно руками вымесить эластичное тесто, подсыпая оставшуюся муку. Готовое тесто накрыть салфеткой и оставить на 20 минут.

3. Для приготовления начинки нужно смешать творог, соль, перец, сухой чеснок и поджаренный лук.

Домашние вареники

4. Готовое тесто вымесить, раскатать в пласт и вырезать кружочки. Слепить вареники с начинкой.

5. Отварить вареники в кипящей воде.

Вареники с творогом

6. Готовые вареники подавать со шкварками, луком и сметаной. Приятного аппетита!

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