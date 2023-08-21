Домашние вареники готовят с разными начинками. Традиционной считается творожная, которую можно делать сладкой и соленой. Однако самое важное – это приготовить удачное мягкое и эластичное тесто, которое не будет развариваться.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с соленым творогом.

Ингредиенты:

мука – 300 г (+100 г для вымешивания)

вода – 120-150 мл (комнатной температуры)

соль – 0,5 ч. л.

сода

Видео дня

Начинка:

творог – 350 г

сало – 100 г

лук – 2 шт

сметана – 200 г

перец черный, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно растворить в охлажденной воде соль.

2. В миску просеять муку, добавить соду и сделать в массе углубления. Постепенно вылить воду, постоянно помешивая ложкой. После этого нужно руками вымесить эластичное тесто, подсыпая оставшуюся муку. Готовое тесто накрыть салфеткой и оставить на 20 минут.

3. Для приготовления начинки нужно смешать творог, соль, перец, сухой чеснок и поджаренный лук.

4. Готовое тесто вымесить, раскатать в пласт и вырезать кружочки. Слепить вареники с начинкой.

5. Отварить вареники в кипящей воде.

6. Готовые вареники подавать со шкварками, луком и сметаной. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: