Соленые вареники с творогом: лучший украинский рецепт
Домашние вареники готовят с разными начинками. Традиционной считается творожная, которую можно делать сладкой и соленой. Однако самое важное – это приготовить удачное мягкое и эластичное тесто, которое не будет развариваться.
Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с соленым творогом.
Ингредиенты:
- мука – 300 г (+100 г для вымешивания)
- вода – 120-150 мл (комнатной температуры)
- соль – 0,5 ч. л.
- сода
Начинка:
- творог – 350 г
- сало – 100 г
- лук – 2 шт
- сметана – 200 г
- перец черный, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно растворить в охлажденной воде соль.
2. В миску просеять муку, добавить соду и сделать в массе углубления. Постепенно вылить воду, постоянно помешивая ложкой. После этого нужно руками вымесить эластичное тесто, подсыпая оставшуюся муку. Готовое тесто накрыть салфеткой и оставить на 20 минут.
3. Для приготовления начинки нужно смешать творог, соль, перец, сухой чеснок и поджаренный лук.
4. Готовое тесто вымесить, раскатать в пласт и вырезать кружочки. Слепить вареники с начинкой.
5. Отварить вареники в кипящей воде.
6. Готовые вареники подавать со шкварками, луком и сметаной. Приятного аппетита!
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