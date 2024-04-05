Соленый чизкейк с красной рыбой: ваши родные точно будут удивлены
Если вы будете часто готовить этот чизкейк для своего парня, то совсем скоро он станет вашим мужем. Именно так утверждает фудблогер, предложившая интересный вариант приготовления соленого чизкейка с красной рыбой.
По словам фудблогера с ником tanya.perchik, блюдо очень легко готовится, а отведав его однажды, вам будет хотеться еще. Рецептом такого волшебного блюда она поделилась в Instagram.
Ингредиенты
- Соленый крекер
- Руккола
- Оливковое масло
- Красная рыба
- Сливочный сыр
Способ приготовления
1.В чаше блендера соединяем крекер с рукколой и оливковым маслом. Измельчаем до однородности.
2. Крем-сыр соединяем с красной рыбой и перемешиваем вилкой.
3. С помощью кулинарного кольца собираем чизкейк. В качестве основания выкладываем подродненный с рукколой крекер.
4. Сверху выкладываем сыр с рыбой. Разравниваем слои и украшаем рукколой и рыбой.
На OBOZ.UA можно найти и другие блюда с красной рыбой: