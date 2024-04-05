Если вы будете часто готовить этот чизкейк для своего парня, то совсем скоро он станет вашим мужем. Именно так утверждает фудблогер, предложившая интересный вариант приготовления соленого чизкейка с красной рыбой.

По словам фудблогера с ником tanya.perchik, блюдо очень легко готовится, а отведав его однажды, вам будет хотеться еще. Рецептом такого волшебного блюда она поделилась в Instagram.

Ингредиенты

Соленый крекер

Руккола

Оливковое масло

Видео дня

Красная рыба

Сливочный сыр

Способ приготовления

1.В чаше блендера соединяем крекер с рукколой и оливковым маслом. Измельчаем до однородности.

2. Крем-сыр соединяем с красной рыбой и перемешиваем вилкой.

3. С помощью кулинарного кольца собираем чизкейк. В качестве основания выкладываем подродненный с рукколой крекер.

4. Сверху выкладываем сыр с рыбой. Разравниваем слои и украшаем рукколой и рыбой.

На OBOZ.UA можно найти и другие блюда с красной рыбой: