Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
150
Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо

Соленый кекс с курицей и кабачком – это отличное сочетание продуктов, которое никого не оставит равнодушным. Он может выступать в роли самостоятельного блюда, а также в качестве перекуса, который достаточно удобно брать с собой.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram утверждает, что такой кекс также подойдет людям, которые следят за своей фигурой и даже детям. Она рассказала, как правильно его приготовить.

Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Мука кукурузная – 150 гр
  • Молоко – 150 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сушеный жареный лук
  • Кабачок – 1 шт
  • Куриное филе – 1 шт
  • Фелата – 150 гр
  • Петрушка и эстрагон
  • Тыквенные семена – по желанию

Способ приготовления

1.Кабачок натереть на большую терку.

Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо

2. Мясо нарезать длинными полосками, а сыр – кубиком.

Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо

3. Смешать все ингредиенты, выложить в форму для выпечки, смазанную маслом.

Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо

4. Выпекать при 180° в течение 1 часа.

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