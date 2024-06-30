Соленый кекс с курицей и кабачком – это отличное сочетание продуктов, которое никого не оставит равнодушным. Он может выступать в роли самостоятельного блюда, а также в качестве перекуса, который достаточно удобно брать с собой.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram утверждает, что такой кекс также подойдет людям, которые следят за своей фигурой и даже детям. Она рассказала, как правильно его приготовить.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Мука кукурузная – 150 гр

Молоко – 150 мл

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль

Перец

Сушеный жареный лук

Кабачок – 1 шт

Куриное филе – 1 шт

Фелата – 150 гр

Петрушка и эстрагон

Тыквенные семена – по желанию

Способ приготовления

1.Кабачок натереть на большую терку.

2. Мясо нарезать длинными полосками, а сыр – кубиком.

3. Смешать все ингредиенты, выложить в форму для выпечки, смазанную маслом.

4. Выпекать при 180° в течение 1 часа.

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