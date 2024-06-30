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Соленый кекс с курицей и кабачком: как из обычных продуктов приготовить интересное блюдо
Соленый кекс с курицей и кабачком – это отличное сочетание продуктов, которое никого не оставит равнодушным. Он может выступать в роли самостоятельного блюда, а также в качестве перекуса, который достаточно удобно брать с собой.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram утверждает, что такой кекс также подойдет людям, которые следят за своей фигурой и даже детям. Она рассказала, как правильно его приготовить.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Мука кукурузная – 150 гр
- Молоко – 150 мл
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Сушеный жареный лук
- Кабачок – 1 шт
- Куриное филе – 1 шт
- Фелата – 150 гр
- Петрушка и эстрагон
- Тыквенные семена – по желанию
Способ приготовления
1.Кабачок натереть на большую терку.
2. Мясо нарезать длинными полосками, а сыр – кубиком.
3. Смешать все ингредиенты, выложить в форму для выпечки, смазанную маслом.
4. Выпекать при 180° в течение 1 часа.
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