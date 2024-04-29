Соленый молочный комок вместо сыра в пасхальную корзину: как приготовить блюдо
Кроме пасочек, яиц, сыра и колбасы в пасхальную корзину можно положить молочный комок. Изделие готовится из молока, сметаны и сливочного масла. После того, как из проваренной массы стечет излишняя жидкость, образуется комок, который можно будет порезать и выложить на тарелку.
Идея приготовления молочного комка в пасхальную корзину опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Лучше всего использовать домашние ингредиенты для такого блюда.
Что понадобится для приготовления кома:
- молоко – 1 л
- яйца – 10 шт. (чтобы была желтая – нужны домашние)
- соль – 1.5 ч.л.
- сметана 21% – 200 г
- сливочное масло – 70 г
- укроп
- марля
Способ приготовления:
1. Отдельно в посуду выложить все яйца.
2. Немного сбить венчиком.
3. В теплое молоко добавить соль, сметану, яйца, укроп.
4. Варить на маленьком огне, пока не начнет выделяться сыворотка от молока.
5. В отдельный глубокий сосуд выложить сито, на него марлю, сложенную в несколько слоев.
6. Процедить будущий комок.
7. Хорошо завернуть и дать стечь излишней жидкости (7-8 часов будет достаточно).
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