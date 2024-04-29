Кроме пасочек, яиц, сыра и колбасы в пасхальную корзину можно положить молочный комок. Изделие готовится из молока, сметаны и сливочного масла. После того, как из проваренной массы стечет излишняя жидкость, образуется комок, который можно будет порезать и выложить на тарелку.

Идея приготовления молочного комка в пасхальную корзину опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Лучше всего использовать домашние ингредиенты для такого блюда.

Что понадобится для приготовления кома:

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молоко – 1 л

яйца – 10 шт. (чтобы была желтая – нужны домашние)

соль – 1.5 ч.л.

сметана 21% – 200 г

сливочное масло – 70 г

укроп

марля

Способ приготовления:

1. Отдельно в посуду выложить все яйца.

2. Немного сбить венчиком.

3. В теплое молоко добавить соль, сметану, яйца, укроп.

4. Варить на маленьком огне, пока не начнет выделяться сыворотка от молока.

5. В отдельный глубокий сосуд выложить сито, на него марлю, сложенную в несколько слоев.

6. Процедить будущий комок.

7. Хорошо завернуть и дать стечь излишней жидкости (7-8 часов будет достаточно).

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