Соленый 'Наполеон': как приготовить необычное праздничное блюдо

Традиционный "Наполеон" – это всемирно известный сладкий торт с кремом. Но такое название имеет также эффектный салат. По внешнему виду он очень похож на десерт, к которому мы привыкли, а внутри – сочетание овощей, мяса сыра и теста.

Идея приготовления такой эффектной закуски опубликована на странице amazing_kulinariya в Instagram.

Ингредиенты:

тесто слоеное бесдрожжевое – 0,5 кг.

морковь – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

лук – 1шт. большая или 2 малые

скумбрия запеченная – 1 шт. (или 1 банка консервы, или 1 вареная куриная грудка)

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яйца – 3 шт

сыр твердый – 100 г

майонез – 200 г

зелень – укроп, петрушка

соль перец

Способ приготовления:

1. Раскатать из теста 5 коржей диаметром 23 см или 9 шт диаметром 17 см.

2. Выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 минут до румяного цвета.

3. Из рыбы вынуть все кости, чуть-чуть измельчить (консервы размять вилкой, куриное филе порвать на волокна).

4. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.

5. Лук и морковь обжарить, за несколько минут до готовности добавить чеснок, посолить, поперчить.

6. Петрушку и укроп мелко порезать.

7. Яйца отварить вкрутую, натереть, творог также крупно натереть.

Собрать салат:

Корж 1: майонез, обжаренный лук и морковь.

Корж 2: майонез, скумбрия (курица), зелень.

Корж 3: майонез, яйца, творог.

Далее, включительно до 6 коржа, повторить в такой же последовательности.

Корж 7: накрыть сверху, чуть-чуть прижать.

8. Покрыть майонезом верхний корж и боковины.

9. Остальные оставшиеся коржи измельчить и осыпать блюдо.

Отправить в холодильник для пропитки минимум на 2-3 часа.

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