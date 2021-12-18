Соленый "Наполеон": как приготовить необычное праздничное блюдо
Традиционный "Наполеон" – это всемирно известный сладкий торт с кремом. Но такое название имеет также эффектный салат. По внешнему виду он очень похож на десерт, к которому мы привыкли, а внутри – сочетание овощей, мяса сыра и теста.
Идея приготовления такой эффектной закуски опубликована на странице amazing_kulinariya в Instagram.
Ингредиенты:
тесто слоеное бесдрожжевое – 0,5 кг.
морковь – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
лук – 1шт. большая или 2 малые
скумбрия запеченная – 1 шт. (или 1 банка консервы, или 1 вареная куриная грудка)
яйца – 3 шт
сыр твердый – 100 г
майонез – 200 г
зелень – укроп, петрушка
соль перец
Способ приготовления:
1. Раскатать из теста 5 коржей диаметром 23 см или 9 шт диаметром 17 см.
2. Выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 минут до румяного цвета.
3. Из рыбы вынуть все кости, чуть-чуть измельчить (консервы размять вилкой, куриное филе порвать на волокна).
4. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.
5. Лук и морковь обжарить, за несколько минут до готовности добавить чеснок, посолить, поперчить.
6. Петрушку и укроп мелко порезать.
7. Яйца отварить вкрутую, натереть, творог также крупно натереть.
Собрать салат:
Корж 1: майонез, обжаренный лук и морковь.
Корж 2: майонез, скумбрия (курица), зелень.
Корж 3: майонез, яйца, творог.
Далее, включительно до 6 коржа, повторить в такой же последовательности.
Корж 7: накрыть сверху, чуть-чуть прижать.
8. Покрыть майонезом верхний корж и боковины.
9. Остальные оставшиеся коржи измельчить и осыпать блюдо.
Отправить в холодильник для пропитки минимум на 2-3 часа.
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