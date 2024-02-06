Сосиски в лаваше для перекуса за 5 минут: рецепт самого простого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Из лаваша можно готовить лазанью, пироги, закуски и даже легкий, ленивый "Наполеон". Еще его часто используют вместо хлеба. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на гриле. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сосиски
  • твердый сыр
  • кетчуп

Способ приготовления: 

1. Лаваш нарежьте в длину. 

Лаваш для закуски
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2. Смажьте кетчупом, выложите сыр и сосиску, заверните.

Сосиски и кетчуп

3. Готовьте на гриле или на сухой сковороде с двух сторон. 

Готовая закуска

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