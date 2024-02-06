Из лаваша можно готовить лазанью, пироги, закуски и даже легкий, ленивый "Наполеон". Еще его часто используют вместо хлеба.

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на гриле.

Ингредиенты:

лаваш

сосиски

твердый сыр

кетчуп

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте в длину.

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2. Смажьте кетчупом, выложите сыр и сосиску, заверните.

3. Готовьте на гриле или на сухой сковороде с двух сторон.

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