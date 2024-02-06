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Сосиски в лаваше для перекуса за 5 минут: рецепт самого простого и сытного блюда
Из лаваша можно готовить лазанью, пироги, закуски и даже легкий, ленивый "Наполеон". Еще его часто используют вместо хлеба.
Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на гриле.
Ингредиенты:
- лаваш
- сосиски
- твердый сыр
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте в длину.
2. Смажьте кетчупом, выложите сыр и сосиску, заверните.
3. Готовьте на гриле или на сухой сковороде с двух сторон.
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