Сосиски в тесте – это блюдо, которое обожают все. Если вы не хотите возиться с тестом или нет готового под рукой, то существует бюджетная альтернатива – тостовый хлеб. Именно так сосиски готовятся за считанные минуты и их даже не нужно выпекать в духовке.

Рецепт сосисок в хлебе на сковороде опубликован в кулинарном блоге gotovim_s_tomuley в Tik-Tok.

Ингредиенты:

сосиски

тостовый хлеб

тостовый плавленый сыр

яйцо

панировочные сухари

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Способ приготовления:

1. Хлеб слегка раскатать.

2. Выложить кусок сыра.

3. Завернуть в хлеб сосиску.

4. Равномерно обмокнуть хлеб с сосиской в взбитое яйцо, после чего – в сухарях.

5. Обжарить блюдо на сковороде.

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