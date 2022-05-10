Сосиски в тесте без выпечки: чем заменить основу

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сосиски в тесте без выпечки: чем заменить основу

Сосиски в тесте – это блюдо, которое обожают все. Если вы не хотите возиться с тестом или нет готового под рукой, то существует бюджетная альтернатива – тостовый хлеб. Именно так сосиски готовятся за считанные минуты и их даже не нужно выпекать в духовке.

Рецепт сосисок в хлебе на сковороде опубликован в кулинарном блоге gotovim_s_tomuley в Tik-Tok.

Рецепт сосисок в тесте по-новому

Ингредиенты:

  • сосиски

  • тостовый хлеб

  • тостовый плавленый сыр

  • яйцо

  • панировочные сухари

Сосиски в слоеном тесте
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Способ приготовления:

1. Хлеб слегка раскатать.

Как приготовить сосиски в тесте без теста

2. Выложить кусок сыра.

3. Завернуть в хлеб сосиску.

Сосиски в тесте на сковороде

4. Равномерно обмокнуть хлеб с сосиской в взбитое яйцо, после чего – в сухарях.

5. Обжарить блюдо на сковороде.

Классический рецепт сосисок в тесте

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