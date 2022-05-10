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Сосиски в тесте без выпечки: чем заменить основу
Сосиски в тесте – это блюдо, которое обожают все. Если вы не хотите возиться с тестом или нет готового под рукой, то существует бюджетная альтернатива – тостовый хлеб. Именно так сосиски готовятся за считанные минуты и их даже не нужно выпекать в духовке.
Рецепт сосисок в хлебе на сковороде опубликован в кулинарном блоге gotovim_s_tomuley в Tik-Tok.
Ингредиенты:
сосиски
тостовый хлеб
тостовый плавленый сыр
яйцо
панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Хлеб слегка раскатать.
2. Выложить кусок сыра.
3. Завернуть в хлеб сосиску.
4. Равномерно обмокнуть хлеб с сосиской в взбитое яйцо, после чего – в сухарях.
5. Обжарить блюдо на сковороде.
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