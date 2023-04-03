Сосиски в тесте без теста: как по-новому приготовить блюдо
Сосиски в тесте – одна из самых простых и вкусных домашних закусок. Готовится блюдо в классическом варианте из дрожжевого теста, но можно вместо теста использовать лаваш. Вкус блюда зависит от качества сосисок.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в тесте, но без теста, которые готовятся с хлебом.
Ингредиенты:
- сосиски
- тостовый хлеб
- сыр
- яйцо
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. С тостового хлеба срежьте края.
2. Каждый кусок хлеба тоненько раскатайте с помощью скалки. Важно, чтобы хлеб был свежий, иначе будет слишком крошиться и не получится раскатать.
3. Сверху выложите пластинку сыра и сосиску, плотно заверните рулетиком, край хлеба смажьте водой и хорошо защепите пальцем.
4. Отрезанные края измельчите в блендере в крошку.
5. Яйца взбиваем с солью, обмокните заготовку для сосиски в тесте сначала в яйце, а затем обваляйте в крошке.
6. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.
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