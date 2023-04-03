Сосиски в тесте без теста: как по-новому приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Сосиски в тесте

Сосиски в тесте – одна из самых простых и вкусных домашних закусок. Готовится блюдо в классическом варианте из дрожжевого теста, но можно вместо теста использовать лаваш. Вкус блюда зависит от качества сосисок. 

Сосиски в тесте

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных сосисок в тесте, но без теста, которые готовятся с хлебом. 

Рецепт сосисок в тесте
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Ингредиенты:

  • сосиски
  • тостовый хлеб
  • сыр
  • яйцо
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. С тостового хлеба срежьте края.

Тостовый хлеб

2. Каждый кусок хлеба тоненько раскатайте с помощью скалки. Важно, чтобы хлеб был свежий, иначе будет слишком крошиться и не получится раскатать.

Приготовление сосисок

3. Сверху выложите пластинку сыра и сосиску, плотно заверните рулетиком, край хлеба смажьте водой и хорошо защепите пальцем.

Яичная смесь

4. Отрезанные края измельчите в блендере в крошку.

5. Яйца взбиваем с солью, обмокните заготовку для сосиски в тесте сначала в яйце, а затем обваляйте в крошке.

Панировка для сосисок

6. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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