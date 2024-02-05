Сосиски в тесте, которое надолго остается мягким: не дубеют и сохраняют вкус
Всегда в школьных столовых строилась очередь из желающих приобрести сосиску в тесте. Это блюдо было особенно вкусным, по сравнению с другими видами выпечки, именно поэтому школьники его больше любили.
Но стоило булке с сосиской остыть, как есть ее становилось невозможно, ведь тесто делалось очень жестким. Эту проблему решила фудблогер Настя Новицкая. Именно она в Instagram опубликовала рецепт сосисок в тесте, которые останутся мягкими даже когда остынут.
Ингредиенты для опары
- Дрожжи свежие – 10 гр
- Молоко теплое – 375 мл
- Сахар – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 1 шт + 1 шт для смазки
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Кунжут
- Семена чиа
Способ приготовления
1. Сначала следует приготовить опару. Для этого дрожжи разминаем с сахаром, добавляем немного молока и муку. Тщательно размешиваем, после чего добавляем остальное молоко и другие ингредиенты. Оставляем на 20 мин.
2. Теперь переходим к приготовлению теста. К опаре добавляем яйцо, растительное масло и сахар. Тщательно перемешиваем.
3. Постепенно добавляем муку. Тесто должно быть мягким и немного липнуть к рукам. Оставить на 1 час.
4. Заворачиваем сосиску в тесто, смазываем яйцом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.
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