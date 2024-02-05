Всегда в школьных столовых строилась очередь из желающих приобрести сосиску в тесте. Это блюдо было особенно вкусным, по сравнению с другими видами выпечки, именно поэтому школьники его больше любили.

Но стоило булке с сосиской остыть, как есть ее становилось невозможно, ведь тесто делалось очень жестким. Эту проблему решила фудблогер Настя Новицкая. Именно она в Instagram опубликовала рецепт сосисок в тесте, которые останутся мягкими даже когда остынут.

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Ингредиенты для опары

Дрожжи свежие – 10 гр

Молоко теплое – 375 мл

Сахар – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для теста

Яйца – 1 шт + 1 шт для смазки

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Кунжут

Семена чиа

Способ приготовления

1. Сначала следует приготовить опару. Для этого дрожжи разминаем с сахаром, добавляем немного молока и муку. Тщательно размешиваем, после чего добавляем остальное молоко и другие ингредиенты. Оставляем на 20 мин.

2. Теперь переходим к приготовлению теста. К опаре добавляем яйцо, растительное масло и сахар. Тщательно перемешиваем.

3. Постепенно добавляем муку. Тесто должно быть мягким и немного липнуть к рукам. Оставить на 1 час.

4. Заворачиваем сосиску в тесто, смазываем яйцом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.

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