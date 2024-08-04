Лечо – это классическое блюдо венгерской кухни, которое приобрело незаурядную популярность во многих странах Европы. А в Украине многие вообще считают ее национальным. Лечо не имеет четкой рецептуры, однако, в его состав обязательно должны входить томаты, болгарский перец и репчатый лук Именно благодаря этим ингредиентам блюд приобретает свой вкус.

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Шеф-повар военных СЗУ с позывным "Викингом" на YouTube-канале 141 отдельной пехотной бригады рассказал собственный рецепт приготовления лечо. Он утверждает, что это легко можно приготовить даже в полевых условиях.

Ингредиенты

Мясной бульон – 1,5-2 литра

Лук – ½ кг

Перец болгарский – 1 кг

Томаты свежие или консервированные – 700 гр

Чеснок – 50 гр

Смесь перцев – по вкусу

Сахар – по вкусу

Соль – по вкусу

Уксус или рассол – 20 мл

Способ приготовления

1. Овощи нарезаем: лук – полукольцами, перец – соломкой, томат – кубиком.

2. Бульон разогреваем на сковороде и добавляем в него все нарезанные овощи и тушим.

3. Добавляем все специи по вкусу.

4. Добавляем уксус или рассол и перемешиваем.

5. Тушим в течение 15-20 минут. Овощи должны быть и в состоянии аль денте, и сохранить свою упругость.

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