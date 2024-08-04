Соус "Лечо" от шеф-повара военных ВСУ: как приготовить
Лечо – это классическое блюдо венгерской кухни, которое приобрело незаурядную популярность во многих странах Европы. А в Украине многие вообще считают ее национальным. Лечо не имеет четкой рецептуры, однако, в его состав обязательно должны входить томаты, болгарский перец и репчатый лук Именно благодаря этим ингредиентам блюд приобретает свой вкус.
Шеф-повар военных СЗУ с позывным "Викингом" на YouTube-канале 141 отдельной пехотной бригады рассказал собственный рецепт приготовления лечо. Он утверждает, что это легко можно приготовить даже в полевых условиях.
Ингредиенты
- Мясной бульон – 1,5-2 литра
- Лук – ½ кг
- Перец болгарский – 1 кг
- Томаты свежие или консервированные – 700 гр
- Чеснок – 50 гр
- Смесь перцев – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Уксус или рассол – 20 мл
Способ приготовления
1. Овощи нарезаем: лук – полукольцами, перец – соломкой, томат – кубиком.
2. Бульон разогреваем на сковороде и добавляем в него все нарезанные овощи и тушим.
3. Добавляем все специи по вкусу.
4. Добавляем уксус или рассол и перемешиваем.
5. Тушим в течение 15-20 минут. Овощи должны быть и в состоянии аль денте, и сохранить свою упругость.
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