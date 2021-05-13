Самые необычные консервы СССР, о которых мало кто помнит

Некоторые люди с ностальгией вспоминают "вкусную" еду из СССР, а кто-то может только догадываться, чем таким особенным та еда отличалась от сегодняшней. Особенно это касается консерв, которые тогда были мегапопулярными.

Редакция FoodOboz вспомнила, какие из них были самыми необычными и роскошными, как например – консервированный осетр.

1. Спаржа в банках

Спаржа консервированная. Источник: mixnews.lv

Да, тогда можно было купить этот прекрасный и очень полезный продукт, но вот вопрос в другом – сохраняла ли она минералы и витамины и имела ли полезные свойства после консервация.

Стоит отметить, что такую спаржу использовали для приготовления супов.

2. Пюре из шпината и щавеля

Пюре из щавеля и шпината для супов. Источник: mixnews.lv

Пюре использовали также для приготовления супов, стоило добавить всего несколько ложек и блюдо приобретало совсем другой вкус.

3. Обеденные консервы

Консервированные супы. Источник: mixnews.lv

К ним относились:

борщ в банках

солянка

4. Китовое мясо

Как гласит легенда, это мясо было в виде консерв и имело достаточно специфический вкус и запах, а также было красного цвета и было достаточно жестким.

5. Осетр

Консерва из осетра. Источник: mixnews.lv

Даже тогда эту консерву нужно было хорошо поискать, не в каждом гастрономе она была, так как осетровое мясо и по сей день считается деликатесом. Оно очень полезное и питательное.

Стоит отметить, что из-за браконьеров, добывавших в огромном количестве эту рыбу ради черной икры, популяция осетровых существенно уменьшилась.

6. Сельдь

Сельдь в банке. Источник: mixnews.lv

Она было в больших жестяных банках, по 6-7 штук, имела отличный вкус и была точно свежей и безопасной.

7. Осьминоги, крабы, мидии, кальмары

Консервированные морепродукты. Источник: mixnews.lv

Эти морепродукты можно было легко купить в гастрономе в виде консерв, они были отличным лакомством в то время.

8. Питьевая вода

Питьевая вода в консервах. Источник: mixnews.lv

Да, вода также была в виде консервы, они отлично подходили для туристов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как можно спасти плохой – слишком пересушенный и недожаренный шашлык.

Какими полезными соусами можно заменить вредный майонез и кетчуп, как и из чего их можно приготовить дома.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!