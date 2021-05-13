Самые необычные консервы СССР, о которых мало кто помнит

Некоторые люди с ностальгией вспоминают "вкусную" еду из СССР, а кто-то может только догадываться, чем таким особенным та еда отличалась от сегодняшней. Особенно это касается консерв, которые тогда были мегапопулярными.
Редакция FoodOboz вспомнила, какие из них были самыми необычными и роскошными, как например – консервированный осетр.
1. Спаржа в банках
Да, тогда можно было купить этот прекрасный и очень полезный продукт, но вот вопрос в другом – сохраняла ли она минералы и витамины и имела ли полезные свойства после консервация.
Стоит отметить, что такую спаржу использовали для приготовления супов.
2. Пюре из шпината и щавеля
Пюре использовали также для приготовления супов, стоило добавить всего несколько ложек и блюдо приобретало совсем другой вкус.
3. Обеденные консервы
К ним относились:
борщ в банках
солянка
4. Китовое мясо
Как гласит легенда, это мясо было в виде консерв и имело достаточно специфический вкус и запах, а также было красного цвета и было достаточно жестким.
5. Осетр
Даже тогда эту консерву нужно было хорошо поискать, не в каждом гастрономе она была, так как осетровое мясо и по сей день считается деликатесом. Оно очень полезное и питательное.
Стоит отметить, что из-за браконьеров, добывавших в огромном количестве эту рыбу ради черной икры, популяция осетровых существенно уменьшилась.
6. Сельдь
Она было в больших жестяных банках, по 6-7 штук, имела отличный вкус и была точно свежей и безопасной.
7. Осьминоги, крабы, мидии, кальмары
Эти морепродукты можно было легко купить в гастрономе в виде консерв, они были отличным лакомством в то время.
8. Питьевая вода
Да, вода также была в виде консервы, они отлично подходили для туристов.
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