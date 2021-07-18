Создан самый дорогой в мире бургер почти за 6 тысяч долларов. Фото

Шеф-повар из деревни Воортхейзен в Нидерландах Робберт Ян де Веен приготовил самый дорогой бургер в мире за 5 964 доллара. В блюде для одного человека он использовал котлету из мраморной говядины, пищевое золото и булочку с добавлением шампанского Dom Pérignon.

Также в состав творения вошли белужья икра и соус барбекю с добавлением виски Macallan, сообщает издание Dunya News. Идея создания блюда-рекордсмена пришла шеф-повару, когда он просматривал архивы Книги рекордов Гиннеса.

Отмечается, что предыдущий самый дорогой гамбургер был коронован еще в 2011 году благодаря гигантскому трюковому бургеру в ресторане Орегона. Он стоил около 5000 долларов и весил 777 фунтов (352 кг). Де Веен решил, что такое огромное блюдо сложно съесть одному человеку и решил, что сможет приготовить лучше.

Видео дня

В процессе творения шеф-повар полагался не на размер, а на уникальность составляющих. Он создал безумный гамбургер на одну порцию из роскошных ингредиентов, чтобы установить новый рекорд.

Напомним, в 2005 году в российском Мурманске приготовили самую большую "селедку под шубой". Ее вес составил 255 килограммов 990 граммов. До тех пор заполярный город никак не был представлен в книге российских рекордов. Для приготовления было затрачено 80 килограммов слабосоленой сельди, 55 килограммов моркови, 65 килограммов картофеля, 95 килограммов свеклы, 20 килограммов лука, 50 килограммов майонеза и 80 вареных яиц для украшения блюда.

А в 1990 году в Норвуде в Южной Африке была приготовлена самая большая пицца диаметром 37,4 м, выпеченная компанией Pizza Hut. На нее потребовалось 4500 кг муки, 90 кг соли 1800 кг сыра и 900 кг томатного пюре.

Как сообщал OBOZREVATEL: