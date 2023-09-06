Спагетти с креветками и кабачком для ужина: рецепт легкого блюда за 15 минут
Спагетти – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд для ужина и обеда. Они отлично сочетаются с овощами, морепродуктами, томатной пастой и сливками.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных спагетти с кабачком, креветками и пармезаном.
Ингредиенты:
- спагетти – 150 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- кабачок/цуккини – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- креветки – 200 г
- сливочный творог – 150 г
- пармезан
Способ приготовления:
1. Очистите креветки.
2. Отварите спагетти на одну минуту меньше, чем указано на упаковке.
3. На оливковом или растительном масле обжарьте до золотистости чеснок с луком. Добавьте порезанные кубиком кабачки, подсолите и жарьте до золотистости.
3. Добавьте креветки, воду из макарон и сливочный сыр. Оставляем на маленьком огне 3 минуты.
4. Добавьте отварные спагетти, перемешайте, переложите в тарелки и по желанию присыпаем пармезаном!
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