Спагетти – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд для ужина и обеда. Они отлично сочетаются с овощами, морепродуктами, томатной пастой и сливками.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных спагетти с кабачком, креветками и пармезаном.

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Ингредиенты:

спагетти – 150 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

кабачок/цуккини – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

креветки – 200 г

сливочный творог – 150 г

пармезан

Способ приготовления:

1. Очистите креветки.

2. Отварите спагетти на одну минуту меньше, чем указано на упаковке.

3. На оливковом или растительном масле обжарьте до золотистости чеснок с луком. Добавьте порезанные кубиком кабачки, подсолите и жарьте до золотистости.

3. Добавьте креветки, воду из макарон и сливочный сыр. Оставляем на маленьком огне 3 минуты.

4. Добавьте отварные спагетти, перемешайте, переложите в тарелки и по желанию присыпаем пармезаном!

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