Спагетти с креветками и кабачком для ужина: рецепт легкого блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Спагетти с креветками и кабачком для ужина: рецепт легкого блюда за 15 минут

Спагетти – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд для ужина и обеда. Они отлично сочетаются с овощами, морепродуктами, томатной пастой и сливками. 

Спагетти с креветами и кабачками

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных спагетти с кабачком, креветками и пармезаном. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • спагетти – 150 г
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • кабачок/цуккини – 1 шт. 
  • соль, перец – по вкусу
  • креветки – 200 г
  • сливочный творог – 150 г
  • пармезан

Способ приготовления:

1. Очистите креветки. 

2. Отварите спагетти на одну минуту меньше, чем указано на упаковке.

Спагетти для блюда

3. На оливковом или растительном масле обжарьте до золотистости чеснок с луком. Добавьте порезанные кубиком кабачки, подсолите и жарьте до золотистости.

Овощи с креветками

3. Добавьте креветки, воду из макарон и сливочный сыр. Оставляем на маленьком огне 3 минуты.

Приготовление блюда

4. Добавьте отварные спагетти, перемешайте, переложите в тарелки и по желанию присыпаем пармезаном!

Готовое блюдо для ужина

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