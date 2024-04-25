Спаржа – очень полезное растение, которое в последние годы приобрело огромную популярность. Но сезон спаржи очень короткий и длится только с середины апреля до начала июня. Поэтому очень важно не пропустить сезон этого растения и сполна насладиться его интересным вкусом.

Фудблогер с ником vika_marchenko__ в Instagram представила интересный рецепт ее приготовления. Она рассказала, как приготовить спаржу с хамоном, яйцом пашот и творогом.

Ингредиенты

Спаржа

Масло

Чеснок – 1 зуб

Хамон

Сыр Grana Padana

Видео дня

Томаты черри

Яйца

Способ приготовления

1.Спаржу почистить и отварить в подсоленной воде в течение 5 минут.

2. На сливочном масле обжарить измельченный чеснок, добавить спаржу и обжарить в течение 2 минут со всех сторон.

3. Завернуть спаржу в хамон (если тонкие стебли, то по два-три, если толстые – то один).

4. Выложить сверху изрезанный Грана Падано.

5. Готовим яйцо пашот. Вскипятить воду. Ничего не прибавлять. Когда вода начала активно кипеть, свернуть огонь на минимум и вбросить то количество яиц, которое нужно. Ничего не мешать и не прикасаться! Варить 2.5-3.5 минуты в зависимости от желаемой плотности желтка. Вытащить сначала на бумажное полотенце.

6. Выложить пашот на спаржу с хамоном, полить соусом по вкусу. Щедро посыпать тертым Грана Падано.

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