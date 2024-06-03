Спаржа в слоеном тесте: вкусный перекус, который легко брать с собой
Спаржа – это один из самых полезных овощей. Очень важно успеть насладиться спаржей и насытить организм витаминами, пока продолжается сезон, ведь он довольно короткий. Из этого овоща можно приготовить очень много разнообразных блюд или просто есть его отдельно.
Так, например, фудблогер с ником tania sheremet в Instagram рассказала, как приготовить спаржу в слоеном тесте. Это блюдо идеально подходит для перекуса, ведь готовится очень быстро и готового теста, а еще его удобно брать с собой.
Ингредиенты
- Слоеное тесто (бездрожжевое)
- Спаржа
- Ветчина
- Моцарелла
- Крем-творог
- Соль
- Перец
- Яйцо + 1 ст.л. молока для смазки
- Кунжут
Способ приготовления
1.Спаржу моем, отламываем или отрезаем жесткие концы, затем отвариваем в подсоленной воде 3-4 мин.
2. Размороженное слоеное тесто немного раскатываем и разрезаем на прямоугольники.
3. На каждый прямоугольник посередине выкладываем крем-сыр и разравниваем.
4. Края теста разрезаем полосками.
5. На крем-сыр выкладываем ветчину, отварную спаржу, соль, перец, тертый творог. Тесто защелкиваем в виде косички.
6. Перекладываем на противень, смазываем каждый пирожок со спаржей яйцом. Сверху посыпаем кунжутом, ставим в разогретую духовку 180 градусов, выпекаем 25 мин.
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