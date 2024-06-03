Спаржа – это один из самых полезных овощей. Очень важно успеть насладиться спаржей и насытить организм витаминами, пока продолжается сезон, ведь он довольно короткий. Из этого овоща можно приготовить очень много разнообразных блюд или просто есть его отдельно.

Так, например, фудблогер с ником tania sheremet в Instagram рассказала, как приготовить спаржу в слоеном тесте. Это блюдо идеально подходит для перекуса, ведь готовится очень быстро и готового теста, а еще его удобно брать с собой.

Ингредиенты

Слоеное тесто (бездрожжевое)

Спаржа

Ветчина

Моцарелла

Крем-творог

Соль

Перец

Яйцо + 1 ст.л. молока для смазки

Кунжут

Способ приготовления

1.Спаржу моем, отламываем или отрезаем жесткие концы, затем отвариваем в подсоленной воде 3-4 мин.

2. Размороженное слоеное тесто немного раскатываем и разрезаем на прямоугольники.

3. На каждый прямоугольник посередине выкладываем крем-сыр и разравниваем.

4. Края теста разрезаем полосками.

5. На крем-сыр выкладываем ветчину, отварную спаржу, соль, перец, тертый творог. Тесто защелкиваем в виде косички.

6. Перекладываем на противень, смазываем каждый пирожок со спаржей яйцом. Сверху посыпаем кунжутом, ставим в разогретую духовку 180 градусов, выпекаем 25 мин.

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