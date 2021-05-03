7 лучших продуктов, ускоряющих похудение

Хотите быстро и безопасно похудеть без диет, тогда лучшим вариантом будет – "включить" в свой ежедневный рацион некоторые продукты, которые ускорят метаболизм.

Диетологи советуют есть 7 простых продуктов каждый день, ведь они не только полезны, но и помогут вам потерять вес безопасно, передает Еatthis.

Спаржа

Спаржа помогает уменьшить вздутие живота. Источник: pixabay.com

Этот продукт является натуральным мочегонным средством, спаржа также помогает уменьшить вздутие живота и другие неприятные ощущения.

Бананы

Они могут помочь уменьшить задержку воды, а также бананы содержат устойчивый крахмал, который помогает питать здоровые бактерии в кишечнике.

Свекла

В свекле много антиоксидантов. Источник: pixabay.com

В ней много антиоксидантов, которые еще называются беталаином, который помогает восстанавливать и регенерировать клетки печени, основного органа детоксикации вашего организма.

Авокадо

Они содержат два масла – линалоол и геранилацетат, которые, как было показано, оказывают положительное влияние на синдром раздраженного кишечника и другие расстройства пищеварения. Авокадо – наиболее полезный в восстановлении функции печени продукт. Диетологи вообще утверждают, что авокадо – это единственная еда, которую нужно есть, чтобы чувствовать себя сытым.

Грейпфрут

Грейпфрут понижает аппетит. Источник: pixabay.com

В одном японском исследовании ученые обнаружили, что грейпфрут может усиливать действие сжигающих калории коричневых жировых клеток, усиливая расщепление жира и снижая аппетит.

Киви

Киви помогает укрепить пищеварительную систем. Источник: pixabay.com

Этот фрукт, в котором сочетаются клетчатка и жирные кислоты омега-3, он помогает укрепить пищеварительную систему, уменьшая воспаление и улучшая здоровье сердца.

Куркума

Куркума меньшает закупорку желчных протоков и образование рубцов в печени. Источник: pixabay.com

Согласно исследованию, сложный куркумин, содержащийся в ярко-оранжевой индийской специи куркуме, уменьшает закупорку желчных протоков и образование рубцов в печени, препятствуя химическим реакциям, участвующим в воспалительном процессе.

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