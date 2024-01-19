Чтобы консервированные помидоры были пряными и сочными – в банки кладут много различных специй. Если использовать следующую технологию – вам понадобится для лучшего вкуса только один ингредиент. Он очень бюджетный.

Идея приготовления консервированных помидоров на зиму с ботвой моркови опубликована на странице фудблогера Марии Шемет (mashashemet) в Instagram. Помидоры не разваливаются в банке.

Ингредиенты:

помидоры

морковная ботва

чеснок

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Ингредиенты для маринада на 2,5 л воды:

10 ст.л. сахара

2,5 ст.л. соли

150 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

1. На дно каждой стерилизованной банки положить два зубчика чеснока и добавить хорошо промытую морковку.

2. Разложить помидоры.

3. Обязательно сделать проколы зубочисткой в районе плодоножки.

3. Залить все кипятком, накрыть крышкой и оставить постоять 30 минут.

4. Затем воду слить, а параллельно готовить маринад, чтобы помидоры не успели остыть.

5. В воду добавить сахар, соль и варить 3-4 минуты.

6. Когда все растворилось – добавить уксус и оставить прокипеть еще минуту, после этого разлить маринад по банкам.

7. Закатать. Перевернуть крышками вниз и закутать до полного охлаждения.

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