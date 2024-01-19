Специй добавлять не нужно: ароматные консервированные помидоры с морковной ботвой
Чтобы консервированные помидоры были пряными и сочными – в банки кладут много различных специй. Если использовать следующую технологию – вам понадобится для лучшего вкуса только один ингредиент. Он очень бюджетный.
Идея приготовления консервированных помидоров на зиму с ботвой моркови опубликована на странице фудблогера Марии Шемет (mashashemet) в Instagram. Помидоры не разваливаются в банке.
Ингредиенты:
- помидоры
- морковная ботва
- чеснок
Ингредиенты для маринада на 2,5 л воды:
- 10 ст.л. сахара
- 2,5 ст.л. соли
- 150 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
1. На дно каждой стерилизованной банки положить два зубчика чеснока и добавить хорошо промытую морковку.
2. Разложить помидоры.
3. Обязательно сделать проколы зубочисткой в районе плодоножки.
3. Залить все кипятком, накрыть крышкой и оставить постоять 30 минут.
4. Затем воду слить, а параллельно готовить маринад, чтобы помидоры не успели остыть.
5. В воду добавить сахар, соль и варить 3-4 минуты.
6. Когда все растворилось – добавить уксус и оставить прокипеть еще минуту, после этого разлить маринад по банкам.
7. Закатать. Перевернуть крышками вниз и закутать до полного охлаждения.
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