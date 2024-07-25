Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение
Спринг-суши – это блюдо просто невероятной красоты. Она готовится с любой начинкой, которая придется по вкусу, и заворачивается в прозрачную рисовую бумагу. В результате каждый ролл будет иметь другой, хоть и необычный, но такой интересный вид.
Как правильно приготовить спринг-суши, в Instagram рассказала фудблогер anny cooking. Она также предложила добавить в них начинку, которая совершенно не навредит фигуре.
Ингредиенты на 3-6 роллов
- Рисовая бумага – 10 листов
- Рисовая лапша – 50 гр
- Морковь
- Огурец
- Болгарский перец
- Салат
- Авокадо
- Слабосоленая рыба
- Крабовые палочки
- Кунжут
- Соевый соус
Способ приготовления
1. Рисовую лапшу заливаем горячей водой и оставляем на 5 минут.
2. Все овощи нарезаем тоненькой соломкой.
3. Рыбу также нарезаем соломкой.
4. Крабовые палочки разделяем на волокна и добавляем немного майонеза и соуса сладкий чили. Перемешиваем. Вместо них также можно использовать тунец в с.
5. Рисовую бумагу смачиваем водой. Сверху выкладываем половину листа норы.
6. Выкладываем всю начинку и заворачиваем роллы.
7. Нарезаем и подаем с соевым соусом.
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