Спринг-суши – это блюдо просто невероятной красоты. Она готовится с любой начинкой, которая придется по вкусу, и заворачивается в прозрачную рисовую бумагу. В результате каждый ролл будет иметь другой, хоть и необычный, но такой интересный вид.

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Как правильно приготовить спринг-суши, в Instagram рассказала фудблогер anny cooking. Она также предложила добавить в них начинку, которая совершенно не навредит фигуре.

Ингредиенты на 3-6 роллов

Рисовая бумага – 10 листов

Рисовая лапша – 50 гр

Морковь

Огурец

Болгарский перец

Салат

Авокадо

Слабосоленая рыба

Крабовые палочки

Кунжут

Соевый соус

Способ приготовления

1. Рисовую лапшу заливаем горячей водой и оставляем на 5 минут.

2. Все овощи нарезаем тоненькой соломкой.

3. Рыбу также нарезаем соломкой.

4. Крабовые палочки разделяем на волокна и добавляем немного майонеза и соуса сладкий чили. Перемешиваем. Вместо них также можно использовать тунец в с.

5. Рисовую бумагу смачиваем водой. Сверху выкладываем половину листа норы.

6. Выкладываем всю начинку и заворачиваем роллы.

7. Нарезаем и подаем с соевым соусом.

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