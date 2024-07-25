Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение

Спринг-суши – это блюдо просто невероятной красоты. Она готовится с любой начинкой, которая придется по вкусу, и заворачивается в прозрачную рисовую бумагу. В результате каждый ролл будет иметь другой, хоть и необычный, но такой интересный вид.

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Как правильно приготовить спринг-суши, в Instagram рассказала фудблогер anny cooking. Она также предложила добавить в них начинку, которая совершенно не навредит фигуре.

Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение

Ингредиенты на 3-6 роллов

  • Рисовая бумага – 10 листов
  • Рисовая лапша – 50 гр
  • Морковь
  • Огурец
  • Болгарский перец
  • Салат
  • Авокадо
  • Слабосоленая рыба
  • Крабовые палочки
  • Кунжут
  • Соевый соус

Способ приготовления

1. Рисовую лапшу заливаем горячей водой и оставляем на 5 минут.

Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение

2. Все овощи нарезаем тоненькой соломкой.

3. Рыбу также нарезаем соломкой.

4. Крабовые палочки разделяем на волокна и добавляем немного майонеза и соуса сладкий чили. Перемешиваем. Вместо них также можно использовать тунец в с.

Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение

5. Рисовую бумагу смачиваем водой. Сверху выкладываем половину листа норы.

6. Выкладываем всю начинку и заворачиваем роллы.

Спринг-суши, которые не навредят вашей фигуре: как приготовить настоящее наслаждение

7. Нарезаем и подаем с соевым соусом.

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