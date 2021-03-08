Ожидание vs жестокая реальность: 12 фото еды на упаковке и в жизни

Аппетитная реклама еды производит впечатление на потребителей, но иногда реальность слишком отличается от того, что предлагают магазины и рестораны.
OBOZREVATEL нашел фото пищи, которые пользователи соцсетей публиковали в рубрике "Ожидания и реальность".
Производитель обещал много начинки, а получилось наоборот.
Привлекательная булочка и котлетка в кляре совсем не такая, как на картинке.
Должен был быть вкусный сырный пирог, а вышла непонятная смесь.
Похоже, в печенье забыли положить шоколад.
Яркие пирожные оказались неаппетитным комком теста.
Итальянская паста со шпинатом и морепродуктами на картинке оказалась небольшой порцией макарон с четырьмя маленькими креветками в реальности.
Зачем выбрасывать остатки корешков капусты, если можно сделать еще одну пачку замороженных овощей.
Сырная паста оказалась смесью темного цвета, залитой странным соусом.
Фотограф поработал профессиональнее, чем повар.
Вкусности должны были быть с целым арахисом и тягучей карамелью.
Главное – выбирать удобную упаковку, чтобы не купить "кота в мешке". Но и тут производитель нашел способ сэкономить.
Сырный боул с вермишелью и говядиной. Лучше проверять готовую еду из супермаркетов, чтобы не остаться голодным.
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