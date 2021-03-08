Ожидание vs жестокая реальность: 12 фото еды на упаковке и в жизни

Аппетитная реклама еды производит впечатление на потребителей, но иногда реальность слишком отличается от того, что предлагают магазины и рестораны.

OBOZREVATEL нашел фото пищи, которые пользователи соцсетей публиковали в рубрике "Ожидания и реальность".

Производитель обещал много начинки, а получилось наоборот.

Ожидания и реальность: главное побольше теста. Источник: Kenhamef / Reddit

Привлекательная булочка и котлетка в кляре совсем не такая, как на картинке.

Ожидания и реальность: бургер оказался не очень фотогиничним. Источник: LAtaway1/Reddit

Должен был быть вкусный сырный пирог, а вышла непонятная смесь.

Ожидания и реальность: потребитель надеялся на аппетитное блюдо. Источник: HorseMeatSandwich/Reddit

Похоже, в печенье забыли положить шоколад.

Ожидания и реальность: шоколад слишком калорийный. Источник: home404 / Reddit

Яркие пирожные оказались неаппетитным комком теста.

Ожидания и реальность: дайте нож!. Источник: Darling_Lemon / Reddit

Итальянская паста со шпинатом и морепродуктами на картинке оказалась небольшой порцией макарон с четырьмя маленькими креветками в реальности.

Ожидания и реальность: паста с морепродуктами оказалась пастой с вермишелью. Источник: Raoul_Dukes_Mayo / Reddit

Зачем выбрасывать остатки корешков капусты, если можно сделать еще одну пачку замороженных овощей.

Ожидания и реальность: микс замороженных корней капусты. Источник: slapshots_ehhh / Reddit

Сырная паста оказалась смесью темного цвета, залитой странным соусом.

Ожидания и реальность: а где сыр?. Источник: windigooooooo / Reddit

Фотограф поработал профессиональнее, чем повар.

Ожидания и реальность: без колбасы меньше калорий. Источник: kltaylor826 / Reddit

Вкусности должны были быть с целым арахисом и тягучей карамелью.

Ожидания и реальность: известный Сникерс уже не тот. Источник: chillassbetch / Reddit

Главное – выбирать удобную упаковку, чтобы не купить "кота в мешке". Но и тут производитель нашел способ сэкономить.

Ожидания и реальность: хитрый маркетинговый ход. Источник: borkavikti66 / Reddit

Сырный боул с вермишелью и говядиной. Лучше проверять готовую еду из супермаркетов, чтобы не остаться голодным.

Ожидания и реальность: не совсем аппетитное готовое блюдо из супермаркета. Источник: ATypicalWhitePerson / Reddit

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