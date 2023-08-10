Большинство людей привыкли считать, что сливочное масло очень полезный и питательный продукт. Однако это касается не всех видов, которые можно найти на полках в магазине. Итак, прежде чем намазать кусок масла на хлеб, нужно точно убедиться в его качестве.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какое сливочное масло является самым вредным и почему оно крошится.

Какое сливочное масло вредное?

Прежде всего, речь идет о сливочном масле, которое люди часто покупают по скидке. Однако качество и безопасность такого продукта несколько сомнительны. К тому же срок годности такого акционного товара будет не продолжительным, если уже не истек.

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Кроме того, большой вред организму несет спред, в основе которого смесь растительных и животных жиров. Многим кажется, что такой состав менее калорийный и диетический. Однако это ничто иное как иллюзия. Ведь все, что меньше 80% – это уже не сливочное масло. Также спред содержит опасные вещества, которые способны раздражать артерии и влиять на работу желудка.

Почему сливочное масло крошится?

Некоторые убеждены в том, что если сливочное масло крошится, значит оно натуральное и безопасное. Но это миф. Масло крошится, если его несколько раз замораживали и размораживали, а также когда нарушены пропорции в составе.

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