Потапцы – это традиционное украинское блюдо и любимая закуска времен казачества. Потапцами называют гренки, которые жарят на масле или жире и подают с салом, сыром или овощами, или самостоятельно как дополнение к борщу, супу и юшке. Приготовить их сможет каждый, потратив всего 15 минут и несколько ингредиентов.

Рецепт потапцев с помидорами и сыром был опубликован в одном из кулинарных блогов (starodavnya.kuhnya) в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб – 250 г

помидоры – 300 г

сыр твердый – 20 г

сливочное масло – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать квадратными кусками толщиной 1 см.

2. Поджарить хлеб на масле, по готовности выложить на противень, застеленный пергаментом.

3. Помидоры нарезать кружочками, сыр натереть на терке. На каждый кусок хлеба выложить кусок помидора, сверху посыпать сыром.

4. Запекать в духовке, пока сыр не расплавится.

5. При подаче посыпать зеленью.

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