Старинные потапцы: как приготовить любимую закуску казаков

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Старинные потапцы: как приготовить любимую закуску казаков

Потапцы – это традиционное украинское блюдо и любимая закуска времен казачества. Потапцами называют гренки, которые жарят на масле или жире и подают с салом, сыром или овощами, или самостоятельно как дополнение к борщу, супу и юшке. Приготовить их сможет каждый, потратив всего 15 минут и несколько ингредиентов.

Рецепт потапцев с помидорами и сыром был опубликован в одном из кулинарных блогов (starodavnya.kuhnya) в Instagram.

Рецепт потапцев с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • хлеб – 250 г
  • помидоры – 300 г
  • сыр твердый – 20 г
  • сливочное масло – 1 ст. л.
Что такое потапцы и как их приготовить
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Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать квадратными кусками толщиной 1 см.

2. Поджарить хлеб на масле, по готовности выложить на противень, застеленный пергаментом.

Гренки с помидорами и сыром в духовке

3. Помидоры нарезать кружочками, сыр натереть на терке. На каждый кусок хлеба выложить кусок помидора, сверху посыпать сыром.

4. Запекать в духовке, пока сыр не расплавится.

Старинный рецепт потапцев

5. При подаче посыпать зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить забытое украинское блюдо "Верещака".

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