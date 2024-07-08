Стейк из баклажана – название этого блюда звучит действительно удивительно, но в результате вы получите невероятное гастрономическое наслаждение.

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Как приготовить стейк из баклажана так, чтобы хотелось его есть снова и снова, в Instagram рассказала фудблогер с ником inna la food. Оказывается, ничего сложного в рецепте нет.

Ингредиенты

Баклажан – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Панировочные сухари 50 гр

Специи к стейку

Гранулированный чеснок

Соль

Способ приготовления

1. Снимаем шкурку с баклажана, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в микроволновку на 3 минуты.

2. К яйцу добавляем соль, гранулированный чеснок, специи и молоко. Перемешиваем.

3. С готового баклажана снимаем пленку и прижимаем ножом, придавая плоскую форму.

4. Добавляем соль, специи в стейк и гранулированный чеснок.

5. Окунаем стейк в панировочные сухари, затем в молоко. Повторяем это действие дважды.

6. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистости и подаем на стол.

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