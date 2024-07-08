Что приготовить из баклажана, если икра и обычные жареные надоели: новый рецепт
Стейк из баклажана – название этого блюда звучит действительно удивительно, но в результате вы получите невероятное гастрономическое наслаждение.
Как приготовить стейк из баклажана так, чтобы хотелось его есть снова и снова, в Instagram рассказала фудблогер с ником inna la food. Оказывается, ничего сложного в рецепте нет.
Ингредиенты
- Баклажан – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Панировочные сухари 50 гр
- Специи к стейку
- Гранулированный чеснок
- Соль
Способ приготовления
1. Снимаем шкурку с баклажана, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в микроволновку на 3 минуты.
2. К яйцу добавляем соль, гранулированный чеснок, специи и молоко. Перемешиваем.
3. С готового баклажана снимаем пленку и прижимаем ножом, придавая плоскую форму.
4. Добавляем соль, специи в стейк и гранулированный чеснок.
5. Окунаем стейк в панировочные сухари, затем в молоко. Повторяем это действие дважды.
6. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистости и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие блюда из баклажана: