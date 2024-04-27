Стейк из молодой капусты: получится вкуснее мяса по-французски
Стейк из молодой капусты – это необычное, но очень вкусное и сочное блюдо, которое придется по вкусу любому. По своему составу она кое-чем напоминает мясо-по-французски, но в конечном итоге получается даже вкуснее.
Рецептом приготовления стейка из молодой капусты поделилась фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она рассказала, какой фарш лучше выбрать для этого блюда.
Ингредиенты
- Молодая капуста
- Фарш куриный
- Лук
- Соль
- Перец
- Масло
- Помидоры
- Сыр твердый
- Сметана или майонез
Способ приготовления
1.Молодую капусту нарезаем на стейки шириной 2 см.
2. В фарш добавляем лук (натертый или перебитый в блендере), соль и перец.
3. На противень выкладываем пергамент, смазываем маслом и выкладываем капусту.
4. Капусту смазываем растительным маслом, присыпаем солью с обеих сторон, выкладываем фарш, чтобы полностью покрывал капусту и отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.
5. Нарезаем помидор квадратиками, добавляем тертый сыр твердый, сметану или майонез.
6. Достаем стейки из духовки, выкладываем шапочку из помидоров и сыра, и допекаем еще на 15 мин.
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