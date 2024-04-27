Стейк из молодой капусты: получится вкуснее мяса по-французски

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Рецепт стейков из капусты в духовке

Стейк из молодой капусты – это необычное, но очень вкусное и сочное блюдо, которое придется по вкусу любому. По своему составу она кое-чем напоминает мясо-по-французски, но в конечном итоге получается даже вкуснее.

Рецептом приготовления стейка из молодой капусты поделилась фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она рассказала, какой фарш лучше выбрать для этого блюда.

Стейк из молодой капусты: получится вкуснее мяса по-французски

Ингредиенты

  • Молодая капуста
  • Фарш куриный
  • Лук
  • Соль
  • Перец
  • Масло
  • Помидоры
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  • Сыр твердый
  • Сметана или майонез

Способ приготовления

1.Молодую капусту нарезаем на стейки шириной 2 см.

Стейк из молодой капусты: получится вкуснее мяса по-французски

2. В фарш добавляем лук (натертый или перебитый в блендере), соль и перец.

Стейк из молодой капусты: получится вкуснее мяса по-французски

3. На противень выкладываем пергамент, смазываем маслом и выкладываем капусту.

4. Капусту смазываем растительным маслом, присыпаем солью с обеих сторон, выкладываем фарш, чтобы полностью покрывал капусту и отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.

5. Нарезаем помидор квадратиками, добавляем тертый сыр твердый, сметану или майонез.

Стейк из молодой капусты: получится вкуснее мяса по-французски

6. Достаем стейки из духовки, выкладываем шапочку из помидоров и сыра, и допекаем еще на 15 мин.

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