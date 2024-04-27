Стейк из молодой капусты – это необычное, но очень вкусное и сочное блюдо, которое придется по вкусу любому. По своему составу она кое-чем напоминает мясо-по-французски, но в конечном итоге получается даже вкуснее.

Рецептом приготовления стейка из молодой капусты поделилась фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она рассказала, какой фарш лучше выбрать для этого блюда.

Ингредиенты

Молодая капуста

Фарш куриный

Лук

Соль

Перец

Масло

Помидоры

Видео дня

Сыр твердый

Сметана или майонез

Способ приготовления

1.Молодую капусту нарезаем на стейки шириной 2 см.

2. В фарш добавляем лук (натертый или перебитый в блендере), соль и перец.

3. На противень выкладываем пергамент, смазываем маслом и выкладываем капусту.

4. Капусту смазываем растительным маслом, присыпаем солью с обеих сторон, выкладываем фарш, чтобы полностью покрывал капусту и отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.

5. Нарезаем помидор квадратиками, добавляем тертый сыр твердый, сметану или майонез.

6. Достаем стейки из духовки, выкладываем шапочку из помидоров и сыра, и допекаем еще на 15 мин.

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