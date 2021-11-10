Стейк из тунца со спаржей для идеального ужина по рецепту бренд-шефа
Если вы хотите на ужин вкусную рыбу, выбирайте тунец. Он отлично сочетается с овощами, его можно солить, запекать, жарить.
Бренд-шеф ресторана МАRIO Ульдрик Плезант поделился рецептом вкуснейшего и легкого блюда для ужина – стейк из тунца со спаржей, которое вы приготовите за 20 минут.
Ингредиенты:
филе тунца – 180 г
свежая спаржа – 80 г
лимон – 20 г
оливковое масло – 10 г
клубничное желе – 10 г
яйца – 2 шт.
сливочное масло – 100 г
свекла – 3 слайса
соль, перец – по вкусу
пюре из сельдерея – 50 г
чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
1. Обжарьте филе тунца с каждой стороны по 1 минуте.
2. Отварите спаржу и переложите в воду со льдом.
3. Сделайте соус голландез: отделите желти от белков, к желткам добавьте сливочное масло, соль, перец, лимонный фрешь и отправьте на водяную баню, постоянно помешивайте.
4. Готовую спаржу порежьте мелкими кусочками.
5. Со слайсов свеклы сделайте несколько кружочков.
5. Переложите филе тунца на тарелку вместе со спаржей, свеклой и клубничным желе, приправьте блюдо соусом голландез и можно подавать вкусное блюдо.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: