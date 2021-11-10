Стейк из тунца со спаржей для идеального ужина по рецепту бренд-шефа

Если вы хотите на ужин вкусную рыбу, выбирайте тунец. Он отлично сочетается с овощами, его можно солить, запекать, жарить.

Бренд-шеф ресторана МАRIO Ульдрик Плезант поделился рецептом вкуснейшего и легкого блюда для ужина – стейк из тунца со спаржей, которое вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

филе тунца – 180 г

свежая спаржа – 80 г

лимон – 20 г

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оливковое масло – 10 г

клубничное желе – 10 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

свекла – 3 слайса

соль, перец – по вкусу

пюре из сельдерея – 50 г

чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1. Обжарьте филе тунца с каждой стороны по 1 минуте.

2. Отварите спаржу и переложите в воду со льдом.

3. Сделайте соус голландез: отделите желти от белков, к желткам добавьте сливочное масло, соль, перец, лимонный фрешь и отправьте на водяную баню, постоянно помешивайте.

4. Готовую спаржу порежьте мелкими кусочками.

5. Со слайсов свеклы сделайте несколько кружочков.

5. Переложите филе тунца на тарелку вместе со спаржей, свеклой и клубничным желе, приправьте блюдо соусом голландез и можно подавать вкусное блюдо.

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