Стейк из тунца со спаржей для идеального ужина по рецепту бренд-шефа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Стейк из тунца со спаржей

Если вы хотите на ужин вкусную рыбу, выбирайте тунец. Он отлично сочетается с овощами, его можно солить, запекать, жарить.

Бренд-шеф ресторана МАRIO Ульдрик Плезант поделился рецептом вкуснейшего и легкого блюда для ужина – стейк из тунца со спаржей, которое вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

Ингредиенты для блюда

  • филе тунца – 180 г

  • свежая спаржа – 80 г

  • лимон – 20 г

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  • оливковое масло – 10 г

  • клубничное желе – 10 г

  • яйца – 2 шт.

  • сливочное масло – 100 г

  • свекла – 3 слайса

  • соль, перец – по вкусу

  • пюре из сельдерея – 50 г

  • чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

Как приготовить тунец со спаржей

1. Обжарьте филе тунца с каждой стороны по 1 минуте.

2. Отварите спаржу и переложите в воду со льдом.

Обжарьте тунец

3. Сделайте соус голландез: отделите желти от белков, к желткам добавьте сливочное масло, соль, перец, лимонный фрешь и отправьте на водяную баню, постоянно помешивайте.

4. Готовую спаржу порежьте мелкими кусочками.

Спаржу нарежьте мелкими кусочками

5. Со слайсов свеклы сделайте несколько кружочков.

5. Переложите филе тунца на тарелку вместе со спаржей, свеклой и клубничным желе, приправьте блюдо соусом голландез и можно подавать вкусное блюдо.

Готовое блюдо

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