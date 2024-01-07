Рецепт этого печенья настолько прост и доступен, что с его воплощением сможет справиться даже трехлетний ребенок. А еще оно очень вкусно и придется по вкусу каждому.

Доказать легкость приготовления взялась маленькая девочка по имени Милана. А весь процесс был опубликован в Instagram фудблогер с ником top_havchik_.

Ингредиенты

Яйца – 1 шт

Сахар – 100 гр

Масло – 180 гр

Соль – щепотка

Мука – 300 гр

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Ванильный сахар – 1 п

Конфеты

Способ приготовления

1. Яйцо, сахар и ванильный сахар взбивать венчиком около 2 минут.

2. Добавить масло комнатной температуры и смешать до однородности.

3. Добавить в смесь муку и замесить тесто. Положить в холодильник на 30 минут.

4. Тесто раскатать и вырезать выбранной формой.

5. Выложить печенье на противне на запекать в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 6-7 минут.

6. Достать печенье положить внутрь конфеты и отправить обратно в духовку еще на 8 минут.

7. Когда печенье полностью остынет, внутрь положить украшения, а края смазать растопленным шоколадом.

8. Соединить два печенья и дать шоколаду полностью застыть.

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