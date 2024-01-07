Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
699
Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

Рецепт этого печенья настолько прост и доступен, что с его воплощением сможет справиться даже трехлетний ребенок. А еще оно очень вкусно и придется по вкусу каждому.

Доказать легкость приготовления взялась маленькая девочка по имени Милана. А весь процесс был опубликован в Instagram фудблогер с ником top_havchik_.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

Ингредиенты

  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Масло – 180 гр
  • Соль – щепотка
  • Мука – 300 гр
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  • Ванильный сахар – 1 п
  • Конфеты

Способ приготовления

1. Яйцо, сахар и ванильный сахар взбивать венчиком около 2 минут.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

2. Добавить масло комнатной температуры и смешать до однородности.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

3. Добавить в смесь муку и замесить тесто. Положить в холодильник на 30 минут.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

4. Тесто раскатать и вырезать выбранной формой.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

5. Выложить печенье на противне на запекать в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 6-7 минут.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

6. Достать печенье положить внутрь конфеты и отправить обратно в духовку еще на 8 минут.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

7. Когда печенье полностью остынет, внутрь положить украшения, а края смазать растопленным шоколадом.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

8. Соединить два печенья и дать шоколаду полностью застыть.

Стеклянное печенье: простой рецепт, по которому приготовит даже ребенок

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