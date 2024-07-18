В течение многих лет идет дискуссия о правильном месте для хранения хлеба. Некоторые предпочитают хлебницу, а кто-то уверен, что лучшим местом является холодильник.

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Пол Голливуд, широко известный как "Король хлеба", наконец положил конец дискуссиям по хранению этого продукта, пишет The Sun. Он рассказал, стоит ли хранить хлеб в холодильнике.

Следует начать с того, что сам Пол хранит хлеб прямо в коричневом пакете без хлебнички или холодильника. Конечно, хлебница придает эстетическому виду кухни, предотвращает распространение крошек, поэтому хлеб в пакете также можно держать в ней.

А вот в холодильнике эксперт категорически не рекомендует держать хлеб, ведь, по его словам, он очерствеет в четыре раза быстрее. Это происходит потому, что вся влага из буханки будет уничтожена благодаря холоду от холодильника.

Интересно, что в комментариях многие не согласились с таким утверждением и уверяют, что всегда держат хлеб в холодильнике и он остается свежим даже по истечении срока его потребления. Тем не менее, эксперт советует не обращать внимание на такие замечания и держать хлеб в обычном крафтовом пакете.

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