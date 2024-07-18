Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: отвечает эксперт
В течение многих лет идет дискуссия о правильном месте для хранения хлеба. Некоторые предпочитают хлебницу, а кто-то уверен, что лучшим местом является холодильник.
Пол Голливуд, широко известный как "Король хлеба", наконец положил конец дискуссиям по хранению этого продукта, пишет The Sun. Он рассказал, стоит ли хранить хлеб в холодильнике.
Следует начать с того, что сам Пол хранит хлеб прямо в коричневом пакете без хлебнички или холодильника. Конечно, хлебница придает эстетическому виду кухни, предотвращает распространение крошек, поэтому хлеб в пакете также можно держать в ней.
А вот в холодильнике эксперт категорически не рекомендует держать хлеб, ведь, по его словам, он очерствеет в четыре раза быстрее. Это происходит потому, что вся влага из буханки будет уничтожена благодаря холоду от холодильника.
Интересно, что в комментариях многие не согласились с таким утверждением и уверяют, что всегда держат хлеб в холодильнике и он остается свежим даже по истечении срока его потребления. Тем не менее, эксперт советует не обращать внимание на такие замечания и держать хлеб в обычном крафтовом пакете.
Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: