Жареные пауки и блины с кровью: самые необычные блюда в разных странах мира

В каждой культуре есть свои кулинарные традиции. Если в Украине люди предпочитают борщ или вареники, то в Японии или Африке любят различных личинок или пауков. Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой самых странных блюд во всем мире.

Жареные пауки (Камбоджа)

Жители Камбоджи от голода в годы кровавого правления красных кхмеров начали жарить пауков. Торговцев с подносами, полными черных пауков-птицеедов с ладонь размером, чаще всего можно встретить в районе городка Скуон по пути из Сием Рипа в Пномпень.

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Печенье с осами (Япония)

Относительно новое слово в японской кулинарии – печенье с осами приобрело популярность уже в 21 веке. Представляет собой крекеры из рисовой муки с начинкой из предварительно отваренных диких ос. От обычных печенек отличается рекордным содержанием насекомых.

Кровяные блинчики (Швеция, Финляндия)

В общем, обычные блины, только вместо молока – свежая кровь. Иногда подаются с жареной свининой или олениной. На самом деле это блюдо скорее неожиданное, чем ужасное, по сути и вкусу очень близко к кровяной колбасе.

Гусеницы мопане (Африка)

Большие зелено-голубые гусеницы бабочки-павлиноглазка – ценный, а главное, бесплатный источник белка для жителей многих африканских стран. Гусениц собирают на деревьях, перед употреблением в пищу отваривают и сушат на солнце. В Южной Африке, где мопане считаются деликатесом, их выращивают на специальных фермах и нередко подают даже в ресторанах.

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