Мясо с шоколадом и колбаса с вареньем: странные, но вкусные сочетания

Гастрономия – это интересный, местами оригинальный, иногда впечатляющий, а то и шокирующий мир. Редко можно встретить рецепты блюд, где ингредиенты трудно сочетаются между собой. Но это вовсе не означает, что блюдо не вкусное. Даже странные, на первый взгляд, сочетания продуктов найдут своих ценителей.

Редакция FoodOboz поделится подборкой неожиданных экспериментов с едой.

Мясо + Шоколад

"Шок!", – скажете вы, но точно не для мексиканцев. Ведь, моле – это их традиционное блюдо уже на протяжении многих лет. Готовят его путем объединения нескольких видов мяса в шоколадном соусе с карамелью.

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Арбуз + Копченый угорь

Революционное сочетание, которое оценят только настоящие гурманы. Дымовая маслянистость угря в сочетании с арбузной мякотью – объедение.

Пицца + Шоколадная паста

И если в этот момент ваши глаза чуть на лоб не вылезли, то в США существует очень много вариантов начинки для сладкой пиццы. И главный ингредиент там – шоколадная паста.

Картофель фри + Шоколадная паста

Как известно, соль усиливает вкус. Поэтому, если полить картофель фри шоколадной пастой, то вторая станет слаще. Говорят, что ее еще можно заменить молочным коктейлем.

Кофе + Сливочное масло

Положив кусок масла в кофе, ваш напиток заиграет совершенно другими красками. Говорят, что именно такое сочетание еще действует в качестве энергетика.

Фруктовый салат + Перец чили

И снова передаем привет мексиканцам и их очередному традиционному блюду. Считается, что капсаицин, содержащийся в перце, усиливает вкус фруктов.

Колбаса + Варенье

Известно, что в Индии используют яблочные и луковые приправы, чтобы восстановить вкус говядины, а шведы едят фрикадельки с брусничным вареньем. Соответственно, колбаса с вареньем тоже считается как не стандартный вариант быстрого перекуса.

Дыня + Говядина

А это блюдо уходит своими корнями еще в древнеримскую эпоху. Его придумал известный в то время врач. Итальянцы быстро полюбили блюдо, которое на сегодняшний день не потеряло своей популярности.

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