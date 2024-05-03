Страстная пятница в 2024 году приходится на 3 мая. Это самый строгий день пасхального поста, потому что именно тогда, по библейскому сюжету, был распят Иисус Христос. Поэтому за 2 дня до Пасхи нужно соблюдать строгие ограничения. Это, в частности, касается еды.

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя есть в страстную пятницу. Правила в этот день особенные.

Нельзя есть вообще ничего

Именно в Страстную пятницу вообще нельзя есть. При этом грехом считается показывать негативные эмоции, спорить. Этот день нужно посвятить молитве, позаботиться о своей душе и помыслах.

Видео дня

Воздержаться от строгого поста могут больные, пожилые люди, дети и беременных женщин. Но есть мясо и молочные продукты все же запрещается – еда должна быть скоромной. Если у вас есть противопоказания к такому рациону – следует проконсультироваться с врачом.

Если вы путешественник или очень тяжело работаете – попросите благословения у священника.

Уже перед Пасхой, в Страстную субботу, можно есть сырые и маринованные овощи. фрукты. Разрешается сыроедение.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: